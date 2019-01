Pour les Lions, l’appétit vient en mangeant

Des Genevoises courageuses

La marche était trop haute pour Genève-Elite dimanche. Les joueuses de Romain Petit n’ont rien pu faire face à Elfic Fribourg (76-50) pour la première finale du club dans l’élite. Cela dit, les Genevoises (qui affichaient une moyenne d’âge de 21 ans) ont livré une prestation honorable. Elles sont mêmes revenues à cinq points après la pause.



Fribourg a-t-il douté à ce moment-là? «Honnêtement, pas vraiment, reconnaissait Marielle Giroud, MVP de cette finale. On savait que nous étions au-dessus.» La réponse de son équipe, qui a enchaîné 14 points consécutifs, en a été le meilleur exemple. Après la sirène finale, le coach genevois Romain Petit avait, lui, déjà le regarde tourné vers l’avenir. «Plus que des regrets, cette finale me donne surtout des idées pour la suite. Mon équipe est jeune, peut-être encore trop jeune pour ce genre de match.» (voir chiffre ci-contre)



Cette finale féminine a été clôturée par un moment de flottement lorsque Mayombo a été annoncée meilleure joueuse par le speaker, à la place de Giroud. En plus des excuses du président Sergi, les deux femmes ont chacune reçu une montre. Vainqueur logique dimanche, Elfic réussit la passe de quatre dans cette Coupe de la Ligue où les Fribourgeoises sont invaincues depuis 2015.