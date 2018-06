Pour les Lions de Genève, la défense est la meilleure attaque

Il y a l’art et la manière, le génie et la stratégie. C’est souvent au carrefour de ces inspirations qu’une équipe trouve la voie du succès. Ou, pour prendre le cas des Lions, sortis abattus de l’enfer de Saint-Léonard, qu’elle retrouve ses esprits et son jeu. C’est souvent là aussi, auprès d’un collectif en proie au doute et au découragement, que le coach affirme sa maîtrise tactique et sa psychologie analytique.

Quels mots forts a trouvés Vedran Bosnic pour remobiliser ses joueurs, leur donner la force de prendre leur bourreau à son propre piège? «Je les garde pour moi. Tout ce qui compte, c’est le résultat. Franchement, mes gars m’ont épaté. En fait, ils ont montré leur vraie nature», répond le coach suédois.

Secret de vestiaire, entre le chevet et le divan. Entre la thérapie de groupe et le sermon. Il fallait resserrer les boulons, mais pas trop. Taper où ça fait mal, mais avec doigté. «Il a fouetté notre orgueil», confie Roberto Kovac, fier d’avoir pu laver l’affront. «C’était une question d’honneur. On avait eu si honte…» ajoute le capitaine genevois. Bosnic, mécano de l’âme, n’aurait-il fait que retendre des ressorts psychologiques défaits après deux revers mortifiants? «Mon job, c’est de provoquer des réactions, de trouver le bon plan», répond-il. Le technicien prend alors la posture d’un maître de guerre, entre Clint Eastwood et Napoléon.

Sur le parquet du Pommier, la métamorphose a été instantanée. Dès l’ouverture, les Lions ont annoncé la couleur. Le combat serait féroce. Pour eux, la meilleure attaque, c’était la défense. Un système sangsue et sans pitié. «Ils nous ont marché dessus, dira le Fribourgeois Natan Jurkovitz. Ils étaient plus durs que nous, ils nous ont forcés à beaucoup travailler pour faire les points.» Un vrai jeu d’échecs, une terrible mise en échec qui a brisé Babacar Touré, en plein Ramadan, malmené par son cerbère Williams, un molosse aux ruades et aux écrans pas toujours très catholiques.

Rôles inversés

Les Genevois ont-ils bénéficié de la bénédiction des arbitres? «C’était un match très dur, sans contestation», se borne à répondre Petar Aleksic. Beau perdant, le coach d’Olympic préférait vanter l’agressivité de Genève. Et lancer un appel à témoins. «Où sont passés mes joueurs? Ils n’étaient pas là, ils n’étaient pas prêts à résister à une telle épreuve de force. Aujourd’hui, ils ont montré leurs faiblesses.» En quatre jours, les rôles se sont inversés. Olympic, invaincu depuis le 3 février et un revers au… Pommier, a trouvé son maître. Les Lions, à la rue, ont retrouvé la clé du succès.

On en revient alors au jeu, à cette barricade défensive contre laquelle les Fribourgeois ont perdu leur adresse et sur laquelle les Genevois ont pu restaurer leur confiance et bâtir leurs offensives. Et là, trois Lions émergent, même si Vedran Bosnic préfère évoquer une victoire avant tout collective.

Addison «stratosphérique»

Dans l’ordre d’apparition, il y a d’abord Marquis Addison et Thomas Massamba, coauteurs du premier panier, ce qui n’est pas un hasard pour un tandem qui a empilé 21 assists sur les 26 réussis par l’équipe du Pommier! Le guard du Kansas a été «stratosphérique» (dixit Arnaud Cotture) en signant un magistral triple double (21 points, 13 assists et 10 rebonds). Et le Suédois, aussi balèze aux shoots (plus de 60% de réussite, à courte ou longue distance) que costaud dans la mène, a oublié qu’il souffrait d’un genou! Ou était-ce de l’intox, de bonne guerre?

«De toute manière, en play-off, on n’a pas le droit d’avoir mal. Il faut payer de sa personne et serrer les dents», conclut Arnaud Cotture, le troisième héros, dos et cheville en compote, mais qui sera sur pied mardi pour remettre la compresse. Olympic, qui mène encore le bal dans la série (2-1), sait qu’il n’a pas intérêt à retomber dans la gueule du lion. Et les Genevois savent qu’ils n’ont pas le droit de relâcher leur étreinte. (TDG)