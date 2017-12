Pas simple, la vie sans Capela pour les Rockets

Et les Rockets, tout comme la précédente, ont également perdu cette rencontre sans leur précieux pivot genevois, en s'inclinant 128-118 chez eux contre les Los Angeles Clippers. Ainsi donc, les 51 points de James Harden, la fine gâchette des Texans, n'auront pas suffi. Cette défaite rappelle étrangement celle subi deux jours plus tôt contre les Los Angeles... Lakers (112-16). Les Rockets étaient également déjà privés de Capela, et Harden avait également marqué 51 points....

Vendredi, les Rockets ont mené jusqu'à la fin du troisième quart - une habitude chez eux, toujours prompts à prendre le match à leur compte -, avant un renversement de situation assez incompréhensible. Ils avaient compté jusqu'à 15 points d'avance. A noter cependant qu'ils devaient encore se paser de Chris Paul.

Cette défaite - leur sixième de la saison - voit les Rockets se faire déloger de leur place de no 1 du Championnat par les Golden State Warriors. Ces derniers ont battu les Los Angeles Lakers 113-106. (ats/nxp)