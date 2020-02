NBA: Zion Williamson fait le show, Houston se relance

C’est un record dans sa (très) jeune carrière professionnelle. Et certainement pas le dernier. Auteur de 31 points face à Portland dans la nuit de mardi à mercredi (138-117), Zion Williamson a signé son plus gros total de points depuis ses débuts en NBA, il y a trois semaines, et porté son équipe vers la victoire. Le premier choix de la dernière Draft a agrémenté sa performance au scoring de 9 rebonds et 5 passes. Les Pelicans signent leur 3e victoire de suite et poursuivent leur remontée vers les places qualificatives pour les play-off. Le premier qualifié, Memphis, possède pour l’instant 4 victoires d’avance.

De son côté, Houston repart de l’avant. Lourdement battus à Phoenix lors de leur dernière sortie (127-91) après 4 succès consécutifs, les Rockets ont réagi sur leur parquet contre Boston (116-105). En 9 minutes, Thabo Sefolosha n’a pas pesé statistiquement (1 passe, 1 rebond), au contraire des deux stars James Harden (42 points, 8 rebonds, 7 passes) et Russell Westbrook (36 points, 10 rebonds, 5 passes).

Ben Simmons taille patron

5e, Houston profite de la défaite de son premier poursuivant, Oklahoma, battu par San Antonio (106-114). Chris Paul a brillé côté Thunder (31 points) mais les Spurs ont fait la différence avec trois joueurs à 20 points ou plus (LaMarcus Aldridge, Dejounte Murray et Patty Mills).

Autre choc, celui opposant Philadelphie aux Clippers (110-103). Dans le sillage d’un Ben Simmons en triple-double (26 points, 12 rebonds, 10 passes) et d’un bon Joël Embiid (26 points, 9 rebonds), les Sixers n’ont pas tremblé et reviennent à 1 victoire du 4e à l’Est, Miami.

Enfin, les Washington Wizards de Bradley Beal (30 points) se sont imposés face aux Chicago Bulls (126-114) d’un excellent Zach LaVine (41 points, 9 rebonds).

NBA. Matches de mardi: Houston - Boston 116 – 105 ; La Nouvelle-Orleans - Portland 138 – 117 ; Oklahoma City - San Antonio 106 – 114 ; Philadelphie - LA Clippers 110 – 103 ; Washington - Chicago 126 – 114.