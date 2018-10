Morris et les Celtics assomment Oklahoma City

Les Boston Celtics ont assommé Oklahoma City dans le money time, pour s’imposer 101-95 dans la salle du Thunder. Ce dernier court toujours après sa première victoire de la saison. Il pensait pourtant bien la tenir, puisqu’il menait de seize longueurs à la pause (50-34), malgré un faible pourcentage au tir (39,4%).

Mais les Celtics sont revenus petit à petit, et ils ont surtout fini très fort. Marcus Morris a inscrit un panier à trois points à trente secondes de la sirène finale, coupant net les jambes d’OKC. Westbrook et ses coéquipiers ont en effet été incapables de réagir. Oklahoma City reste lanterne rouge de la Conférence Ouest, alors que Boston s'est replacé à la 5e place à l'Est.

Dans les autres matches de la soirée, victoires des Los Angeles Lakers face à Denver (121-114, le deuxième succès en 24 heures des Lakers), de Detroit face à Cleveland (110-103, les Pistons n’ont toujours pas perdu) et de Portland face à Orlando (128-114). (nxp)