Meyrin vise la finale des play-off de LNB, pas la promotion»

Y a-t-il une place derrière les Lions de Genève pour une deuxième équipe du canton en Swiss Basketball League? C’est la question qu’on se pose du côté de Meyrin, après la première manche des demi-finales des play-off de LNB, que la formation de Champs-Fréchets a remportée haut la main (49-74), dimanche, dans la salle du Cherrat à Saint-Prex. «Le club en a-t-il les moyens? Actuellement je ne le pense pas, lâche, réaliste, Alain Maissen, entraîneur des Jaune et Bleu. Le BBC Nyon a une longueur d’avance sur tout le monde.»

Cela n’empêche pas les Genevois, auteurs d’une performance remarquable il y a trois jours face aux «Devils» morgiens, de profiter de l’instant présent. «On a eu de la peine au démarrage avant de réaliser un bon match défensivement et collectivement. Mais je pense que l’écart est un peu plus grand que la réalité, il y a beaucoup de qualité et d’expérience dans cette équipe des Devils», estime le technicien, qui a répété à ses joueurs qu’il n’y avait que 1 à 0 dans la série et qu’il ne fallait pas s’emballer. «Après être passé complètement à côté du match aller, on n’arrive pas dans les meilleures conditions, reconnaît l’entraîneur des Devils, Michel Perrin. Mais en play-off, tout est possible. Les Genevois ont connu un début de saison compliqué mais depuis qu’ils se sont renforcés ce n’est plus du tout la même équipe. Reste qu’on ne peut être que meilleurs en montrant un tout autre visage. À nous d’être moins maladroits que dimanche…»

À Meyrin, on n’a pas oublié que ces Morgiens étaient capables de leur poser des problèmes cette saison. Et surtout qu’après s’être inclinés de 26 points à domicile face à Winterthour en quarts, ils avaient réussi l’exploit d’éliminer les Zurichois! «Je me méfie d’une réaction de leur part, ils ne vont pas répéter deux fois le même match, redoute le coach. À nous d’appliquer notre plan de route.» Ce sera le premier match de Meyrin dans sa nouvelle salle des Vergers. «Soyons à la hauteur de l’événement!» s’exclame Alain Maissen.

Ces Genevois, septièmes de la saison régulière, sont bien décidés à composter leur ticket ce samedi (16 h), histoire d’éviter une «belle» de tous les dangers mercredi prochain à 20 h 30 à Saint-Prex. «Ce serait une magnifique récompense pour tous nos joueurs amateurs, qui s’entraînent comme des fous depuis mi-août, poursuit le coach. On en demande beaucoup et on est souvent très exigeant avec eux alors qu’ils travaillent toute la journée.»

Ils pourraient alors retrouver Nyon, qui n’a fait qu’une bouchée de Villars/Glâne dimanche (95-57) et bien décidé à défier Meyrin en finale avant… les Lions de Genève la saison prochaine… (nxp)