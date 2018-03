Les Lions ont relevé la tête pour assommer Union Neuchâtel

L’élimination connue samedi passé en Coupe de Suisse a bien entendu laissé des traces dans l’esprit des Lions de Genève, mais ceux-ci sont tout de même parvenus à surmonter leur frustration pour dominer ce soir Union Neuchâtel (83-68) et entamer ainsi de belle manière le dernier tour du championnat. «Nous avons passé une semaine difficile, c’est clair, mais je suis fier de la réaction de mes joueurs, qui ont su faire face pour enlever une rencontre qui a été de très bon niveau», a lancé le coach Vedran Bosnic.

Évidemment, tout n’a pas tourné complètement rond dans le basket proposé par le collectif du Pommier, qui peut encore franchir un palier, mais Marquis Addison et ses partenaires ont évité de connaître un gros trou noir de dix minutes tel que cela fut le cas une semaine auparavant contre Fribourg Olympic. Mieux encore, ils ont signé une prestation globalement très consistante. Cela est peut-être dû au niveau de l’opposition - quoi que les visiteurs montent en puissance en cette fin de saison et pourraient bien en surprendre plus d’un - mais on retiendra surtout de ce début de 3e tour que la vie est tout de suite plus facile pour les Genevois lorsque Marko Mladjan livre une prestation très solide et que Thomas Massamba lui emboîte le pas. En se montrant à la hauteur de l’empoignade, les deux hommes ont partiellement effacé leur «plantée» de la Coupe...

Reste que c’est bien le système défensif des Lions qui a fait basculer la rencontre dans sa dernière ligne droite. Après avoir longtemps dansé joue contre joue avec Union, les protégés de Bosnic ont en effet dit stop et bloqué l’accès à leur panier. En butant souvent devant ce barrage, les Neuchâtelois se sont frustrés et ont parfois surjoué, oubliant d’appliquer les consignes et se montrant dissipés dans le repli. «Ce que l’on a montré en défense sur les trois derniers quarts est remarquable», a retenu le coach genevois.

Résultat: ses adversaires ont fini par plier, assommés qu’ils se sont notamment trouvés par deux paniers primés de rang sortis de la patte de Marquis Addison au bout du 3e quart. Une fois en tête, les Lions n’ont plus lâché leur étreinte, et ce malgré le toujours excellent Antonio Ballard, lequel ne les a pas ménagés dans la raquette...

Le tableau d’affichage a toutefois été clair: les Lions ont entamé leur dernier tour de championnat par le bon bout, aussi car le vaillant capitaine Roberto Kovac n’a pas manqué d’apporter sa pierre à ce succès et que Dejan Jeftic a ajusté la mire à trois points. Après, force est de reconnaître que leurs présumés leaders sont encore trop dissipés par moments, comme on l’a vu en première mi-temps. Cette relative inconstance peut-elle être corrigée d’ici au début des playoffs? Là est le vraie question qui pend au Pommier, car l’idée que cette formation pourrait gagner quelque chose de grand ce printemps n’est pas saugrenue. (TDG)