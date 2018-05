Les Lions ont reçu une sacrée raclée. Pourront-ils s’en remettre?

Pour accrocher un troisième titre national à leur tableau de chasse, les Lions de Genève savent qu’il n’y a pas de secret. Qu’il n’y aura pas de miracle. Pour y parvenir, ils ne peuvent pas faire autrement que s’imposer au moins une fois sur le parquet de St-Leonard, cette forteresse plus que jamais inexpugnable. Hier, comme déjà samedi, ils ont échoué dans leur deuxième tentative. Mais cette fois, l’échec a tourné à la faillite. À la déculottée. Un bide monumental, dont ils auront bien du mal à se remettre. Désormais, leur défi se limite d’abord à s’imposer samedi au Pommier, histoire de sortir la tête de l’eau. Leur rêve de titre ne semble plus être qu’un fantasme.

Bien sûr, ce n’est pas ce que pense Vedran Bosnic. Son job, c’est d’y croire sans étaler ses états d’âme. Sa mission, c’est de remonter à la fois le moral et les bretelles de ses joueurs. Mais quels joueurs? Des fantômes! Des pantins désarticulés, broyés dans l’étau défensif fribourgeois, eux dont on attendait de la pugnacité. «En fait, ils n’étaient pas là. Mentalement et physiquement, ils étaient hors du coup. Après cinq minutes, j’ai compris qu’on n’allait pas s’en sortir comme ça.» Aveu d’impuissance. Il n’y avait pourtant encore «que» 13-5 au tableau de marque et Babacar Touré, l’obsession sécuritaire des Lions, venait seulement de planter son premier panier.

Seulement voilà, Olympic a bien d’autres atouts dans son jeu que son top scorer sénégalais. La menace vient d’ailleurs, de partout, surtout si l’on n’y prend pas garde. Elle porte la griffe du Canadien Burnatowski, un formidable tireur d’élite (23 points à son compteur), comme de Jérémy Jaunin, ce lutin plein de malice et de culot. C’est du cercle des 3 points, celui des poètes inspirés, que le Genevois a conclu le deuxième quart sur le score abyssal de 62-25! Pour les Lions, le buzzer avait les accents d’un glas. Lugubre. «On n’est forcément pas très fier quand on reçoit une telle leçon», concédait Imad Fattal.

Un Pommier revanchard

Beau joueur, le président des Lions voulait d’abord croire que c’est la fantastique performance tactique et collective des Fribourgeois qui avait creusé un tel fossé. «Il est vrai que l’on a réalisé une première mi-temps incroyable», confirmait Slobodan Miljanic, l’un des bourreaux fribourgeois. «Mais on ne peut pas être toujours autant en veine», précisait-il. La réussite avait choisi son camp. La scoumoune a affligé les Genevois et en particulier leur meneur Thomas Massamba, blessé à l’entame de la deuxième mi-temps. Quand tout va mal…

Les carottes cuites à gros bouillons, les Genevois ont au moins eu l’orgueil de ne pas se laisser étouffer jusqu’à l’agonie. Ils ont même eu l’honneur de remporter les deux derniers quarts! Lancé dans cette galère, le jeune Justin Solioz (9 points) a même su tirer son épingle du jeu. «Il est hors de question d’abandonner, lançait le remplaçant. Au Pommier, comme Fribourg chez lui, on va protéger notre maison et revenir à 2-2. Et là, tout redeviendra possible.» Imad Fattal, qui en appelle à la fierté de ses joueurs, a été entendu. Samedi, les fantômes devront rester aux vestiaires.

