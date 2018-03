Les Lions ont perdu leur couronne

Le dernier acte de la Coupe de Suisse 2018 aura bel et bien lieu à Genève, mais le trophée n’y restera pas. C’est en effet sans les Lions, tenants du titre mais battus samedi soir par Fribourg Olympic (82-84) au terme d’une demie à couper le souffle, que la finale se jouera le 21 avril prochain. Un dénouement rude et amer pour une escouade qui affirmait avoir la clé du match. «Une issue qui fait mal, c’est certain, a souligné Arnaud Cotture. Sur une échelle de dix, cette déception est à… 27! Manquer l’occasion de disputer un tel rendez-vous à la maison, c’est du gâchis.»

Un vrai gâchis, oui, si l’on se remémore les belles images du triomphe de l’an dernier contre Monthey, dont certaines avaient été diffusées sur l’écran géant du Pommier quelques minutes avant la bataille. Mais un résultat de loin pas illégitime au vu du scénario de cette demi-finale, qui a laissé les hommes de Vedran Bosnic balbutier leur basket sur plusieurs séquences et exprimer leur maladresse (à peine un lancer franc sur deux converti).

Mangés aux rebonds, abandonnés par trois membres du cinq de base totalement hors sujet (Massamba, Mladjan et Williams), et étouffés par un Babacar Touré des grands soirs (32 points, 17 rebonds, 42 d’évaluation), ceux-ci se sont mis dans une position inconfortable à l’entame du deuxième quart en concédant un partiel de 11-0, faisant passer le score de 20-26 à 20-37.

Un raté qui, normalement, ne pardonne pas face aux leaders du championnat et vainqueurs de la Coupe de la Ligue. Mais malgré cela, après être revenus plusieurs fois du néant grâce à un excellent Cotture et au vaillant capitaine Kovac, les Lions ont eu entre les pattes l’ultime possession pour décrocher une place en finale. Manquée en quatre secondes, hélas. «On n’a pas su forcer la décision, on a été mauvais dans nos transitions, on n’a pas trouvé le rythme, on a offert trop de paniers faciles, c’est une grosse désillusion», a grimacé un Bosnic soudainement aussi aimable qu’une porte de grange.

Place au championnat

Comme lors du Final Four du mois de janvier, le Suédois n’a pas trouvé la recette lors d’un nouveau grand rendez-vous. Et ses Lions, qui chaque saison ambitionnent de gober le maximum de trophées, sont donc déjà passés à côté de deux titres mis en jeu en 2018. N’en reste désormais plus qu’un et le plus difficile à obtenir: le championnat.

Bosnic n’a que quatre semaines avant les play-off pour faire en sorte que son équipe ressemble un peu plus à celle de Fribourg, plus beau collectif de Suisse actuellement. Mais comment s’y prendre? «On va retourner au travail, il n’y a que cela à faire», répondait le coach.

Il s’agira également d’ajouter autre chose au panel, car mettre de la vitesse et reposer sur une grande profondeur de banc ne suffit pas si la constance ne suit pas. En dépit du gros coup pris sur la tête samedi, les Genevois ne veulent pas s’enfoncer. «À l’analyse, je crois que nous ne sommes pas si loin que cela d’Olympic, mais il nous manque de la dureté en défense, de la régularité et une plus grosse présence aux rebonds», relève Cotture.

Samedi, les Lions ont perdu une bataille face à Fribourg. Mais peut-être pas la «guerre» qui les oppose à leurs rivaux historiques.

«On en est capables»

Sans doute ne fallait-il pas tenter de blaguer samedi soir avec Vedran Bosnic. Le coach des Lions de Genève était remonté comme une pendule en conférence de presse.

Cette défaite l’a clairement mis en rogne et l’entame de semaine ne va pas être toute rose pour ses hommes. «Ce que je vais leur dire va rester entre nous, mais il y a des choses à mettre au clair», recadrait-il.

Autant dire que les pensionnaires du Pommier vont être amenés à souquer ferme pour tenter de sauver le reste de leur saison. Même si seules deux petites unités les ont séparés de Fribourg au terme de cette demi-finale, le chemin qui les sépare d’Olympic semble plus conséquent que cela. «C’est pourquoi on doit remettre les mains dans le cambouis», ajoutait le technicien suédois.

Le plus vite possible, d’ailleurs, afin d’aborder le dernier tour du championnat et les play-off pattes au plancher. «On se doit de réagir rapidement, relève le meneur Lucas Pythoud. Et en groupe, tous ensemble! Car remporter le titre national, je suis certain qu’on est capables de le faire.»

Un discours corroboré par Arnaud Cotture: «Il n’appartient qu’à nous de faire les efforts nécessaires pour gagner quelque chose. On en a les moyens.»Ancien joueur du Pommier, devenu assistant coach de Fribourg Olympic, Andrej Stimac est de ceux qui refusent d’enterrer les Genevois sous prétexte qu’ils ont perdu samedi. «Les Lions savent donner du rythme, gérer les possessions, se projeter vite vers l’avant… Selon moi, aucun de nos adversaires ne dispose d’autant d’armes qu’eux. Contre cette équipe, on est toujours sous pression.»

La beauté du basket exigerait presque que toutes deux se retrouvent en finale des play-off, dans dix semaines… A.CE.

