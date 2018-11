Les Lions ont failli se brûler dans le chaudron

Match complètement dingue samedi à Boncourt. Dans le chaudron jurassien, il a fallu deux prolongations aux Lions de Genève pour revenir avec les deux points de la victoire, la septième consécutive. Face au tombeur de Fribourg Olympic, qui s’était offert le scalp du champion à Saint-Léonard une semaine plus tôt, que ce fut compliqué pour un visiteur qui n’a pas été loin de se brûler!

Dans une rencontre disputée à couteaux tirés, les Genevois sont en effet passés par tous les états d’âme. Les Lions, qui auraient pu capituler à plusieurs reprises, n’ont jamais abandonné. Et c’est avec le cœur et les tripes que les hommes de Bosnic ont réussi à s’accrocher puis à s’imposer dans la douleur (103-107).

Avec 21 points, cinq rebonds et six assists, Terry Smith (qui a pourtant joué blessé malgré la réticence des médecins!) a été décisif dans des instants cruciaux, à l’instar d’un Arnaud Cotture (14 points et 8 rebonds) toujours aussi précieux dans les moments chauds: il a été énorme lors des deux périodes supplémentaires.

«Je n’ai pas forcément été offensivement transcendant pendant le temps réglementaire, avoue-t-il, mais j’ai effectué une très bonne fin de match, notamment défensivement», reconnaît l’international du Pommier, qui avait rarement vécu un tel scénario en Suisse durant sa carrière. «Mais, dans une salle plus petite où il y a énormément d’ambiance, Boncourt a bien joué, profitant de nos trous défensifs avant qu’on ne parvienne à chercher ce succès tous ensemble, au forceps.»

À vrai dire, que ce soit Marko Mladjan, qui a tenu l’équipe à bout de bras lors des trente premières minutes, Derrick Colter, James Padgett, Markel Humphrey ou Roberto Kovac (15 points), tout le monde a tiré à la même corde. «On est homogène avec huit joueurs interchangeables, c’est la force des Lions cette année», renchérit Cotture.

Tous au Pommier samedi

Après être sortis in extremis du piège de Boncourt, les Genevois défieront dans SIX jours le BBC Monthey-Chablais dans la peau du leader pour un nouveau match au sommet. «Dans le cadre de la Coupe de la Ligue, ce match face aux Valaisans revêt une grande importance pour nous», souligne Arnaud Cotture, rappelant que les deux premiers du championnat éviteront ainsi un tour supplémentaire. «Avec ensuite un déplacement à Fribourg (le 8 décembre), il nous reste deux parties difficiles. À nous de faire le travail pendant ces trois prochaines semaines.»

Et Imad Fattal, le dynamique président des Lions, de lancer déjà un appel au peuple «pour que la salle du Pommier soit pleine à craquer» ce samedi à 17 h 30.

(TDG)