«Les Lions ne lâcheront rien contre Lugano»

Le BBC Monthey a été gobé en trois petits matches, mais l’appétit des Lions de Genève ne fait que s’ouvrir. Alors que les Tigres de Lugano débarquent ce samedi au Pommier (17 h 30) pour un premier acte des demi-finales qui s’annonce bouillant, Vedran Bosnic et ses hommes aiguisent leurs crocs. Pas question pour eux de s’arrêter une fois de plus aux portes de la finale d’une grande compétition. Preuve en est que les discours de motivation ne cessent de résonner dans le vestiaire genevois depuis que le printemps a pointé le bout de son museau. Champion de Suède il y a un an avec les Södertälje Kings, le technicien scandinave veut aussi sabrer le champagne en Suisse. Il remet donc une couche de détermination ici.

Vedran Bosnic, cette fois, ça y est, les Lions de Genève sont dans la dernière ligne droite de leur saison…

Oui, les choses très sérieuses frappent à notre porte et je me réjouis de voir comment nous ferons face à cette demi-finale, en espérant bien sûr aller voir plus loin encore. Je suis cependant optimiste et confiant. En quart de finale contre Monthey, j’ai apprécié le caractère et l’intensité que mes joueurs ont affichés. Je crois que si nous continuons à jouer ainsi, on pourra aller en finale.

On sent beaucoup de détermination dans vos propos et chez vos joueurs…

Je ne veux pas passer pour arrogant, mais j’ai remporté beaucoup de trophées dans ma vie et je n’ai pas envie que ça s’arrête à Genève. Les gars et moi gardons une certaine frustration par rapport à la Coupe de la Ligue et à la Coupe de Suisse, alors on travaille tous pour finir en beauté. Après tout, le championnat reste le plus beau des titres à aller chercher. On va tout faire pour atteindre notre but.

À la veille des play-off, avez-vous eu des doutes quant à ce que vos joueurs pouvaient y produire?

Non, car je sais que nous avons le potentiel et les qualités pour faire peur à tout le monde. Encore plus sachant que nous avons récupéré tous nos blessés. Après, il est évident qu’à la veille de la série contre Monthey, j’ai analysé toute la saison régulière et revu tous les matches afin de me pencher sur ce que nous avions fait de moins bien. Je sais que l’on peut encore progresser. Mais je sais aussi que nous avons perdu deux demi-finales de Coupes sur une seule possession. À un «détail» près, notre saison serait différente.

Reste que vous n’avez tout de même pas de titre, hormis l’honorifique Supercoupe.

C’est vrai. Mais j’ai tendance à penser que nos deux défaites nous ont rendus plus forts. Elles nous ont donné un gros sentiment de revanche, notamment par rapport à Lugano (ndlr: qui a battu les Lions en demi-finale de la Coupe de la Ligue). Mes joueurs ont envie d’effacer ce souvenir. On a toutefois bien conscience de l’ampleur de la tâche qui nous attend. Ce sera chaud et très, très serré face aux Tessinois. Ils ont de l’expérience, ils pratiquent un magnifique basket et viennent d’engager un joueur qui les rendra plus solides encore (ndlr: l’Italo-Suisse Patrick Baldassarre). Nous n’aurons pas d’autre choix que de prendre le contrôle du jeu dès la première seconde, car chaque possession sera capitale.

Pour cela, il faudra tout de même éviter d’être une nouvelle fois sur courant alternatif...

Contre Monthey, nous avons montré un très bon niveau de jeu sur la longueur, avec moins de «hauts et de bas». Ce niveau standard nous rend très forts et, quand les gens voient ça, ils pensent que nous pouvons être champions. C’est juste, mais uniquement si nous parvenons à maintenir ce degré de performance. On sait que si nous n’y parvenons pas, nous nous mettons en danger.

De septembre 2017 à maintenant, en quoi votre équipe a-t-elle progressé?

Nous sommes clairement devenus une équipe, qui évolue comme telle. Nous sommes meilleurs dans notre jeu collectif, meilleurs dans le partage des responsabilités. Nous avons également progressé en phase défensive et nous faisons mieux circuler le ballon. Tout cela nous permet d’avancer avec confiance vers cette demi-finale. Avec, comme déjà dit, l’envie de passer le cap. Mais focalisons-nous d’abord sur Lugano et faisons surtout en sorte que le Pommier soit plein! Les gars méritent du soutien, car je vous le promets: ils se battent et ne lâcheront rien. (TDG)