Les Lions de Genève tiennent leur place en finale

C’est fait! Les Lions de Genève disputeront bel et bien la finale des play-off de SB League au meilleur des sept matches. Ils ont acquis le droit de défier Fribourg grâce à une solide prestation sur le parquet de Lugano, trois jours après s’y être déjà imposés. «Gagner deux fois à Lugano, où personne avant nous ne s’était imposé cette saison, est un grand exploit, savoure Marko Mladjan. Personne ne pensait que nous pourrions le réussir.» Lors des quatre duels de cette demi-finale face aux Tigers, l’équipe de Vedran Bosnic n’a finalement raté qu’une seule mi-temps, une défaillance qui lui a d’ailleurs coûté la victoire lors de l’acte II. Mais, depuis ce jour-là au Pommier, les Lions ont repris le contrôle de la situation. Et ils l’ont encore prouvé mardi soir en faisant le break lors du 3e quart (41-53 à la 25e) sous l’impulsion de Thomas Massamba et Marquis Addison.

Une revanche à prendre

En un ultime sursaut, Lugano se rapprocha bien à trois points (73-76) à 2’44 de la sirène. Mais c’était trop tard pour faire douter une formation genevoise très à son affaire et sûre de son fait. «Après le deuxième match perdu chez nous – match qu’on a par ailleurs beaucoup analysé – on a eu une réaction d’orgueil», relève Marko Mladjan. «On a effectué les ajustements nécessaires, surtout en défense où on a été beaucoup plus agressifs. C’est ce qu’il fallait faire contre une équipe aussi talentueuse que l’est celle de Lugano.»

En réduisant au silence l’intérieur James Padgett et en exerçant une pression asphyxiante sur le meneur Dominique Rambo, les Lions se sont ouvert la voie du succès. Ils l’ont fait en évitant le piège d’un cinquième match de tous les dangers jeudi soir au Pommier. «On ne voulait absolument pas devoir jouer un match supplémentaire afin de bénéficier de deux jours supplémentaires pour préparer la finale. Le plus beau, c’est maintenant!» se réjouit Marko Mladjan.

Dès samedi, les Lions s’attaquent donc à Fribourg Olympic. Vainqueur de la Coupe de Suisse et de la Coupe de la Ligue, la formation de Petar Aleksic n’a concédé que deux défaites en quarante matches disputés cette saison. Or, les Lions sont précisément l’une des deux équipes à avoir fait chuter Fribourg. «Cela prouve qu’on en est capables. Et on a une revanche à prendre sur la défaite en demi-finale de la Coupe de Suisse qui nous a fait mal, expose Marko Mladjan. Physiquement et mentalement, on arrive prêts pour jouer cette finale. Je ne veux pas faire de pronostic parce que c’est du 50-50. Pour nous, les clés seront la défense, l’agressivité, la concentration et la constance pendant 40 minutes.» Un sacré programme.

