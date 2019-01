Les Lions de Genève ont trimé pour mater les Lakers

Le retour sur le parquet après la trêve des Fêtes de fin d’année a bien failli tourner au cauchemar pour les Lions de Genève. Bousculés, menés à la marque durant une grande partie de la rencontre par les Riviera Lakers, ils ont sué sang et eau pour finalement prendre le meilleur (97-89) sur des Veveysans (6es) que l’on n’attendait pas aussi mordants. L’orgueil manifesté par les joueurs de Vedran Bosnic et le poids des nombreuses fautes commises par les Vaudois (4 hommes sortis pour 5 fautes) ont fait pencher la balance.

Le 6-0 initial venu des mains de Roberto Kovac, sans doute auteur avec ses 22 points de sa meilleure prestation de la saison, ne laissait rien augurer de la suite des événements: sans complexe, en veine de réussite et ardents au combat, les Lakers inversaient la tendance au fil des minutes pour virer en tête au terme des trois premières périodes. Menés 50-40 à la 19e, les Genevois pouvaient s’estimer heureux de regagner les vestiaires avec un passif de trois points seulement.

«Ce match a clairement montré que si nous ne sommes pas focalisés dès l’entame de la partie, n’importe qui peut nous battre», rappelait l’entraîneur suédois du Pommier. «Nous avons mal commencé et le basket présenté durant trois quarts et demi n’était pas à notre niveau. Il n’y avait pas grand-chose qui fonctionnait comme nous l’aurions voulu», admettait pour sa part Marko Mladjan, de retour au jeu après ses ennuis de dos. «Physiquement à 100%», mais logiquement encore à la recherche du bon rythme.

Partiel décisif

Heureux d’avoir échappé au piège veveysan, Vedran Bosnic relevait la qualité d’un dernier quart «de très bon niveau» de la part de son équipe, une constante qui le réjouissait. Le 13-0 réussi pour prendre l’avantage 82-74 a plombé les espoirs des Vaudois, successivement privés de quatre éléments (dont Ronald March, le meilleur marqueur de la Ligue) priés de regagner le banc. «Ma foi, ils ont joué de manière très agressive, «vilaine» et ont commis beaucoup de fautes», estimait Bosnic, qui reconnaissait que cela avait facilité les choses pour son équipe.

Trio majeur

Très largement dominés en efficacité dans toutes les tentatives de tir et à la peine sous les paniers en première mi-temps, les Genevois ont su réagir ensuite, avec notamment une adresse retrouvée dans les essais à longue portée: Roberto Kovac, Derrick Colter et Terry Smith, un trio qui a joué un rôle majeur, ont enquillé deux fois plus de missiles à 3 points après la pause. Une nouvelle fois à la hauteur, le capitaine Markel Humphrey a également mis sa pierre à l’édifice au sein d’une équipe qui n’a pu compter que sur six marqueurs, contre dix pour la formation vaudoise. (nxp)