Les Lions de Genève n’ont pas suffisamment rugi

C’est une équation à plusieurs inconnues mais la principale, la plus insoluble peut-être, concerne un joueur connu comme le loup blanc. Les Lions de Genève sont-ils capables de museler Babacar Touré, cette terreur des raquettes qui a maintenu Fribourg Olympic en vie alors que Robert Kovac et ses coéquipiers s’étaient jetés comme des morts de faim sur le premier quart de la finale des play-off? «Dès mardi, il faudra au moins tout faire pour limiter son rendement, le pousser un peu dehors», répondait le capitaine genevois alors que Saint-Léonard se pourléchait les babines, rassasié par un premier succès édifiant (78-66).

Oui, ce sont bien les Lions, l’appétit féroce, qui ont mis les premiers la patte sur cette finale de costauds. Portés par une réussite insolente (6 tirs primés sur 10), ils ont pris leur adversaire à la gorge. Paresseux en défense, le chat fribourgeois ronronnait encore. À 1-8, puis à 9-20, sa gamelle criait misère. S’est-il mis à miauler? Pas vraiment à entendre roucouler l’immense Babacar Touré. «On s’attendait à une telle épreuve de force. Les Genevois venaient de dominer deux fois les Tigers à Lugano, ils débarquaient en conquérants. Mais on ne s’est pas inquiétés. On savait qu’en mettant plus d’intensité dans notre jeu, on allait revenir.» Touré (22 points et 20 rebonds à son actif) se laisse rarement démonter.

Jaunin époustouflant

L’atout choc d’Olympic, c’est sa force de conviction, ce sentiment d’invincibilité que ses succès à répétition lui ont instillé. Même les contrariétés semblent le galvaniser. Petar Aleksic a plus d’un tour sur son banc! Son capitaine Timberlake (3 fautes à la 12e) est dans le collimateur des arbitres, il le sort du jeu pour jeter dans la fosse aux lions «little big man» Jaunin. Un coup de chef. Auteur d’une saison époustouflante — «peut-être la meilleure de ma carrière» — l’ancien petit prince du Pommier a mis tout son cœur sur le parquet. «On a un huit interchangeable, c’est aussi notre force», se félicitait l’autre «match-winner» du jour. En resserrant les boulons en défense, Fribourg Olympic a brusqué le déclin des Lions, soudainement imprécis dans leurs shoots et leur jeu de passes.

Voilà comment, dès la 16e minute (34-32), la partie a basculé, avec le renfort du tireur d’élite Burnatowski et la carence des intérieurs genevois, le malheureux Cotture et le maladroit Williams. Sur sa ligne de touche, Vedran Bosnic a beaucoup gesticulé, en vain. Face aux micros, le coach suédois vantait les mérites du «génial» Touré et prônait le retour au calme. Sur son tableau noir, une autre inconnue se pose. Comment tenir le choc face à cet Olympic de feu? «Se montrer plus solide. Je reste confiant, on a les moyens de contrecarrer son jeu. On l’a fait durant quinze minutes, mais cela ne suffit pas. Mardi, il faudra se serrer les coudes et ne pas lâcher prise.»

En dehors du bestiaire, ce sera une bataille d’hommes.

(TDG)