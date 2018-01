Les Lions de Genève l'emportent face à Lugano

Dans le duel des dauphins d'Olympic, les Lions de Genève ont dominé Lugano 89-80. Quatre hommes se sont illustrés du côté genevois: Marko Mladjan avec ses 21 points et 10 rebonds, Arnaud Cotture (18 pts), Marquis Addison (17 pts) et Roberto Kovac (16 pts). En face, Padgett a mis 29 points, mais seuls Carey et Williams ont pu lui apporter leur soutien. Trop peu pour espérer faire tomber les Lions.

La première de Niksa Bavcevic n'a pas eu l'effet escompté pour Union Neuchâtel. Les Unionistes ont été battus 88-76 par Massagno au Tessin. Grand amateur de rebonds, le nouvel entraîneur neuchâtelois aura sans doute vu que son équipe a été dominée dans cette catégorie 34 à 27. Dans le dernier match, Pully-Lausanne a eu de la peine à battre le rival cantonal Riviera Lakers pour un succès 67-61 des Lausannois face à la lanterne rouge.

Fribourg Olympic a avalé Monthey à l'occasion de la 15e journée de LNA. Porté par un Babacar Touré étincelant avec ses 27 points et 15 rebonds, le leader l'a emporté 74-46. Les Montheysans, qui ont perdu leurs deux Jonathan, Kazadi et Dubas, partis à l'étranger entre les Fêtes, ont tenu treize minutes. Terrance Henry a inscrit deux points pour porter les Chablaisiens en tête 16-15 et c'est la dernière fois que les locaux ont eu le leadership. La formation de Petar Aleksic a su profiter des trop nombreuses carences adverses pour se détacher et dominer les Valaisans dans tous les secteurs du jeu. Omniprésent, Babacar Touré s'est régalé avec un double-double imposant de 27 points et 15 rebonds, assortis de 3 interceptions et 3 contres. Le 2/3 à trois points confirme que l'intérieur sénégalais est aussi dangereux de loin que dans son jardin habituel dans les raquettes.