Les Lions de Genève évitent la bavure et se retrouvent en demies

À peine 300 spectateurs et une ambiance feutrée: à Lugano, seuls quelques inconditionnels croyaient encore en un sursaut des Tigers dans ce quart de finale des play-off. Et pourtant, ces irréductibles ont failli avoir raison, tant la victoire des Lions de Genève a été longue à se dessiner. Si les deux entraîneurs n’ont tourné qu’à sept joueurs, la meilleure complémentarité des éléments à disposition du coach Vedran Bosnic a fait la différence. Car les sept Lions terminent la rencontre avec un butin individuel compris entre 9 et 18 points ainsi qu’un temps de jeu variant de 15 à 38 minutes. On n’en dira pas autant des Tigres tessinois, parmi lesquels Pollard (26 points) fut au four et au moulin alors que Stevanovic et James restèrent sur le parquet pendant l’intégralité des quarante minutes. Dans ces conditions, ce n’est pas un hasard si les visiteurs passèrent l’épaule dans le quatrième et dernier quart, remporté 25-15, alors qu’ils étaient encore menés 66-62 à la 29e minute.

«À mon avis, Lugano a nettement mieux joué que lors des deux premiers matches», estime Vedran Bosnic. «J’ai vu une équipe qui s’est battue pendant quarante minutes et qui nous a causé beaucoup de problèmes, notamment grâce à la qualité de ses tireurs.» Si les Tigers se sont offert une avance maximale de 9 longueurs (28-19 à la 12e), ce fut effectivement grâce à leur efficacité au-delà de la ligne des 6,25 m. À la pause, les hommes d’Andrea Petitpierre comptabilisaient déjà 9 tirs primés.

Mais il en aurait fallu bien plus pour venir à bout d’une formation genevoise qui ne laissa jamais les maîtres de céans enflammer la rencontre. «Au début du match, nous n’étions pas assez concentrés en défense et Lugano nous a fait mal à trois points. Mais on a su rester soudés et on n’a jamais paniqué», note Markel Humphrey.

Suite au retrait de son sponsor principal, Lugano a dû drastiquement revoir son budget à la baisse cette saison et cela s’est ressenti dans les résultats d’un club habitué à tutoyer les sommets.

Ayant terminé le boulot samedi à Lugano, les Lions ont maintenant une semaine entière devant eux pour préparer la demi-finale contre Riviera ou Neuchâtel. «Gagner la série 3-0 était important, à défaut d’être évident. Cela nous donne six jours de préparation. C’est parfait», se félicite Vedran Bosnic.

(TDG)