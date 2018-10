LeBron James se rapproche de Jordan

LeBron James est devenu samedi le sixième meilleur marqueur de l'histoire de la NBA lors de la défaite des Lakers (106-110) à San Antonio.

La superstar de 33 ans a dépassé l'Allemand Dirk Nowitzki en inscrivant ses 20 et 21e points de la soirée à huit minutes de la fin du troisième quart-temps. Il totalisait à ce moment là de la rencontre 31'188 points, contre 31'187 pour Nowitzki qui, convalescent, n'est pas encore apparu sous le maillot de Dallas cette saison.

«King James» s'est également emparé de la 6e place du classement historique des paniers marqués en saison régulière (11'339), occupé jusque là par Shaquille O'Neal (11'330). «Dirk et Shaq sont des joueurs que j'ai toujours admirés quand je regardais leurs vidéos, quand je les affrontais. Dirk a toujours été l'un des mes joueurs préférés, Shaq a été l'un des joueurs les plus dominateurs de l'histoire» a-t-il expliqué.

«C'est quelque chose qui incite aussi à l'humilité, je sais d'où je viens, à chaque fois que j'atteins des caps comme ceux-ci, je pense à ma ville natale et à tous ces enfants noir-américains qui, comme moi, ne sont pas censés réussir dans la vie», a rappelé le triple champion NBA.

LeBron passed another @Lakers legend on the NBA's all-time FGM list ????#LakeShow pic.twitter.com/Ope70Y5stu — NBA on TNT (@NBAonTNT) 28 octobre 2018

Bientôt devant Jordan?

LeBron James, qui a quitté Cleveland cet été pour les Lakers, avait marqué 2251 points en saison régulière en 2017-18. S'il réédite une saison aussi prolifique, il peut viser dès cette saison la 5e place du classement historique occupée par Wilt Chamberlain (31'419 pts de 1959 à 1973) et la 4e occupée par Michael Jordan (32'292 pts de 1984 à 1993, de 1995 à 1998 et de 2001 à 2003).

Les trois meilleurs marqueurs de l'histoire sont Kareem Abdul-Jabbar (38'387 pts de 1969 à 1989), Karl Malone (36'928 pts de 1985 à 2004) et Kobe Bryant (33'643 pts de 1996 à 2016) qui ont pour point commun d'avoir porté le maillot des Lakers durant leur carrière.

Selon Nowitzki, interrogé par le chaîne de télévision «ESPN», James pourrait dépasser à terme Abdul-Jabbar et devenir le meilleur marqueur de l'histoire. «Ses stats sont incroyables, il ne semble pas ralentir, ce qu'il a réussi la saison dernière est incroyable», a noté l'Allemand.

