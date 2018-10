Le derby suisse de NBA pour Sefolosha et Utah

Le premier derby suisse de la saison a tourné à l'avantage de Thabo Sefolosha et des Utah Jazz même si le Vaudois, toujours suspendu, n'a pas joué la moindre minute à Houston.

Après avoir remporté le premier quart-temps, les Rockets se sont essoufflés face au collectif des Jazz (défaite 100-89). Il faut dire que les Texans sont toujours privés de Chris Paul, suspendu après la bagarre avec Rajon Rondo, et qu'ils ont dû se passer du MVP en titre James Harden, sorti sur blessure au cours du dernier quart-temps.

Dans ce contexte, c'est Donovan Mitchell qui s'est montré décisif pour Utah avec 38 points au compteur. De son côté, Clint Capela a réalisé un match solide avec un double-double (10 points à 5/9, 12 rebonds) mais ça n'a pas suffi pour adoucir le bilan décevant des Rockets depuis le début de la saison (trois défaites pour une victoire).

A noter aussi, la première victoire de LeBron James avec Los Angeles. Discret mais polyvalent, le «King» (19 points, 7 rebonds, 10 assists) a pu compter sur ses coéquipiers pour renverser les Phoenix Suns (131-113).

Stephen Curry a lui été étincelant avec les Golden State Warriors lors de la large victoire 122-144 des Golden State Warriors face aux Washington Wizards (51 points avec un fantastique 11/16 à trois points).

