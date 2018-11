Le Jazz, avec Sefolosha, stoppe sa mauvaise série

Utah continue de souffler le chaud et le froid après six semaines de compétition en NBA. Après trois défaites de rang (Pacers, Kings et Lakers), les coéquipiers de Thabo Sefolosha ont stoppé l’hémorragie dans la nuit de dimanche à lundi. En déplacement sur le parquet de Sacramento, les hommes de Quin Snyder ont gagné (133-112) grâce, surtout, à la prestation plus que aboutie de Ricky Rubio (27 points 7 rebonds 5 assists). Le Vaudois du Jazz a lui joué 12 minutes (2 points 3 rebonds) et marqué uniquement sur lancers-francs. Utah (9 victoires - 11 défaites) est 14e de la Conférence Ouest mais la 8e place n'est pas si loin.

