L'Espagne étouffe l'Argentine en finale

L'équipe d'Espagne semble se plaire en Asie! Elle a remporté en Chine son deuxième titre mondial, après son succès de 2006 au Japon. Les Ibères ont pris le meilleur départ et n'ont jamais lâché leur os.

Si bon contre la France en demi-finale, Luis Scola n'a pas existé et a dû attendre la toute fin de match pour enfiler un premier panier autre qu'un lancer-franc. En face, Ricky Rubio a fait parler sa science du jeu et terminé avec 20 points et 7 rebonds au compteur.

