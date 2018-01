Joakim Noah absent pour raisons personnelles

Le pivot franco-américain des New York Knicks Joakim Noah va manquer les deux prochains matches de son équipe pour raisons personnelles, a annoncé jeudi son entraîneur. «C'est pour deux matches et on verra ensuite», a indiqué Jeff Hornacek selon des propos rapportés par la presse new-yorkaise. «Nous n'allons pas rentrer dans les détails, il ne sera pas avec nous pour les deux prochains matches, il bosse dur pour rester en forme mais c'est toujours dur quand vous voulez jouer plus», a-t-il poursuivi.

Noah a regagné New York alors que son équipe, en déplacement depuis le 15 janvier, affronte Denver jeudi et Phoenix vendredi.

Selon le quotidien Daily News, cette absence pourrait être une sanction après un différend entre Noah et Hornacek. L'ancien joueur des Chicago Bulls n'aurait pas apprécié d'être rappelé rapidement sur le banc lors du match contre Golden State à Oakland mardi et l'aurait fait savoir à son entraîneur.

Noah, 32 ans, n'a disputé que sept matches cette saison après avoir manqué les douze premiers dans le cadre de sa suspension pour dopage. Le meilleur défenseur de NBA 2014 tourne à des moyennes de 1,7 points et 2 rebonds pour 5,7 minutes de jeu par match. Il ne fait plus partie de l'équipe-type, mais il est lié aux Knicks par un contrat mirobolant de 72 millions de dollars sur quatre ans signé en 2016. (afp/nxp)