Houston s'envole malgré le cauchemar d'Harden

Il a fallu attendre la 5e minute du 4e quart-temps pour que le meilleur marqueur du Championnat 2018-19 et MVP en titre marque son premier panier. Avant ce dunk, Harden avait manqué ses 15 précédentes tentatives! Son réveil a permis aux Rockets, bousculés jusque-là par la défense très physique du Jazz, de prendre le dessus en fin de rencontre. Clint Capela a heureusement régné sous les paniers, avec 11 points et surtout 14 rebonds.

«The Beard» a fini le match avec 22 points, dont 14 lancers francs marqués sur 16 tentés, et un famélique 3 sur 20 au tir, du jamais-vu dans sa carrière. «On a montré beaucoup de caractère ce soir, on n'a pas toujours très bien joué, mais on fait ce qu'on devait faire en s'imposant dans cette salle», a souligné Harden, qui a assuré après la rencontre qu'il n'avait pas été affecté par son incroyable série de tirs ratés, car il ne les avait pas comptés.

Les Rockets s’imposent 104-101 face au Jazz et mènent désormais la série 3-0.



James Harden: 22 points, 10 passes, 6 interceptions mais 3/20 au shoot.



Donovan Mitchell: 34 points, 6 rebonds, 5 passes.

Utah, porté par Donovan Mitchell (34 pts) et Rudy Gobert, auteur de 10 points et surtout 8 rebonds et 7 contres, a sans doute laissé passer sa chance de faire douter les Rockets. Le Jazz, au sein duquel Thabo Sefolosha est resté sur le banc toute la rencontre, n'a plus le droit à l'erreur avant le match No 4 qui aura lieu lundi dans sa salle.

Dans les autres parties de la soirée, Philadelphie s’est joué des Nets à Brooklyn (108-112) et file vers le 2e tour (3-1 dans la série), Milwaukee est allé gagner 103-119 à Détroit (3-0), alors que les Nuggets ont vaincu les Spurs (117-103) et ont égalisé à 2-2 dans ce 1er tour ultra-disputé.

