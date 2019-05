Genève et Olympic en demi-finales

On connaît l’identité des deux premiers demi-finalistes du championnat de SBL. Tous les deux vainqueurs samedi, respectivement à Lugano (92-86) et à Boncourt (90-67), les Lions de Genève et Fribourg Olympic ont remporté leur série 3-0.

Monthey, qui s’est imposé contre Massagno lors de l’acte III (84-71), n’est plus qu’à une victoire du dernier carré. A l’instar des Riviera Lakers, qui mènent 2-1 dans la série face à Union Neuchâtel après leur succès de vendredi soir (92-89).

Les actes IV sont agendés à mardi. (nxp)