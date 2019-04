Capela troisième marqueur face aux Clippers

Déjà qualifiés pour les play-off, les Houston Rockets et Clint Capela ont peaufiné leur jeu et amélioré leurs statistiques, mercredi en NBA. A quatre matches du terme de la saison régulière, les Texans se sont offert les Los Angeles Clippers en Californie sur le score de 103 à 135. Capela a réalisé une belle partie en rejoignant ses coéquipiers James Harden (31) et Chris Paul (29) au-delà de la barre des 20 points. Le Genevois a rendu une fiche de 24 unités, ajoutant encore 15 rebonds à son compteur en 29'02''. Il s'agit de sa 8e meilleure performance comptable de la saison.

Les Rockets occupent la 3e place de la Conférence ouest, avec trois longueurs d'avance sur leurs adversaires californiens. Si le classement devait ne plus bouger, Houston et les Clippers s'affronteraient à l'occasion du premier tour des séries.

A moins qu'on assiste à un face à face entre les deux joueurs suisses de la Ligue, Capela et Thabo Sefolosha? L'Utah Jazz du Vaudois occupe la 5e place provisoire de la conférence. Sefolosha a participé au succès des siens à Phoenix, contre la lanterne rouge à l'ouest (97-118). Il a évolué durant 22'32'' sur le parquet des Suns, marquant 2 points et prenant 2 rebonds. (nxp)