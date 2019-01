Capela maladroit, Houston battu

Clint Capela a certes marqué 18 points et gobé 13 rebonds, mais son manque d’adresse a sans doute été rédhibitoire pour les Texans. Le Suisse a joué plus de 35 minutes et été envoyé à 12 reprises par les Bucks sur la ligne des lancers francs, où il s’en est bien sorti (10/12). Mais c’est au tir que l’ancien de Chalon-sur-Saône s’est raté, dans la nuit de mercredi à jeudi, terminant avec 25% d’envois réussis (4/16).

Les Rockets menaient pourtant encore 83-82 en toute fin de 3e quart-temps, grâce notamment à un James Harden une nouvelle fois diabolique et auteur de 42 points. Mais un 19-3 partiel à cheval sur les deux dernières périodes de la part des Milwaukéens, dans la foulée d’un Giannis Antetokounmpo une nouvelle fois impitoyable (27 points, 21 rebonds et 5 assists), ont mis un terme au suspense. Houston n’avait plus perdu à domicile depuis un mois et demi!

Thabo Sefolosha a quant à lui goûté à la victoire, avec le Jazz d’Utah, face au Magic d’Orlando (106-93). Mais le Vaudois gardera sans doute un goût un peu amer de ce succès, lui qui est resté au bout du banc du Vivint Smart Home Arena. Les hommes de Quin Snyder l’ont emporté grâce, notamment, à un Donovan Mitchell de gala, terminant avec 33 points et 7 assists à son compteur. Le Jazz remonte ainsi à la 9e place de sa Conference.

Dans le choc au sommet de cette soirée de NBA, Les Celtics n’ont fait qu’une bouchée des Pacers d’Indiana (135-108). Marcus Morris, Jaylen Brown et Jayson Tatum, auteurs respectivement de 22, 22 et 20 points, se sont partagé la tâche offensive. Ils ont permis à leur franchise de se rapprocher de la tête à l’Est et lorgnent désormais la 3e place au classement de leurs adversaire de la nuit. (nxp)