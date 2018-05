Capela: La partie de poker peut commencer

La saison de Clint Capela s’est brusquement arrêtée lundi soir. Battus au 7e match de la finale de la Conférence Ouest par Golden State, les Houston Rockets, meilleure équipe du championnat régulier en NBA, ne joueront pas pour le titre. Pour le pivot genevois, c’est un été mouvementé qui s’apprête à s’ouvrir. Car le jeune homme de 24 ans a explosé aux yeux de la planète cette saison, en témoignent ses statistiques exceptionnelles en play-off (12,6 points, 11,6 rebonds et 2,1 blocs par match en moyenne). Et comme il deviendra un agent libre à compter du 1er juillet, le marché pourrait bien s’enflammer autour de lui.

Nuance de taille, Clint Capela sera un agent libre protégé. En clair, les autres franchises pourront lui proposer un contrat, mais les Rockets auront la possibilité de s’aligner sur n’importe quelle offre s’ils désirent le conserver. Pour tenter de s’attacher les services du joueur genevois, il faudra toutefois posséder suffisamment de marge financière afin de rester en dessous du plafond salarial. Car Capela peut décemment prétendre à un contrat d’au moins 80 millions de dollars sur quatre ans selon les spécialistes.

Du lourd sur le marché

Quand on sait que des stars telles que LeBron James (Cleveland, 33 millions par an), Kevin Durant (Golden State, 25 mios), Chris Paul (Houston, 24 mios), DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers, 22 mios), Paul George (Oklahoma, 19 mios) ou DeMarcus Cousins (New Orleans, 18 mios) seront sur le marché cet été, on se dit que l’avenir de Capela pourrait également être conditionné par les points de chute de ses pairs les plus cotés. Notamment ceux qui évoluent au même poste que lui (Jordan et Cousins).

Dans ce sens, un autre aspect sera aussi à prendre en compte: la Draft 2018, qui se tiendra le 21 juin à New York et au bout de laquelle on pourra sans doute retirer du lot des prétendants au Genevois les franchises qui auront jeté leur dévolu sur DeAndre Ayton ou Mohamed Bamba, les deux pivots phares de la liste des candidats. La partie de poker peut commencer. (TDG)