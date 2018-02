Boston s'impose au buzzer, OKC surpris

Boston, leader de la conférence Est, s'est imposé sur le fil dimanche contre Portland (97-96) grâce à un panier à la dernière seconde du pivot Al Horford, tandis que Oklahoma City a été surpris par les Los Angeles Lakers (108-104).

Cette quatrième victoire de suite, acquise sans leur meneur star Kyrie Irving, conforte l'avance des Celtics en tête (39v-15d), devant Toronto, facile vainqueur de Memphis (101-86), et Cleveland.

La franchise du Massachusetts s'est pourtant fait très peur. Damian Lillard a marqué les huit derniers points des Trail Blazers, dont un trois points à sept secondes de la fin de la rencontre, pour remettre Portland devant en toute fin (96-95).

Mais c'est l'intérieur de Boston Al Horford qui a eu le dernier mot au buzzer, d'un panier à mi-distance plein de sang-froid, malgré la défense d'Al-Farouq Aminu. «C'est un tir que j'ai beaucoup travaillé. J'ai eu une bonne sensation dès que le ballon a quitté mes mains», a décrit Horford. Le pivot All-Star a précisé que son coéquipier Jaylen Brown était censé tenter le dernier tir, mais qu'il n'était pas démarqué. «Ce tir est le symbole du travail qu'il accomplit, a résumé Brown au sujet de Horford. Il saisit les opportunités et relève les défis.»

Milwaukee se défait de Brooklyn

Le pivot All-Star a fini la rencontre avec 22 points et 10 rebonds, Jayson Tatum avec 17 points et Jaylen Brown avec 16 points. Le jeune meneur Terry Rozier, titulaire en l'absence d'Irving, a lui inscrit 11 points. Côté Blazers, Lillard a inscrit 21 points et CJ McCollum 22.

«Ils (Boston) ont mieux joué en fin de match et réussi plusieurs paniers difficiles, a reconnu McCollum. Bravo à eux pour leur combattivité. Tout semblait leur réussir dans la dernière ligne droite.»

L'entraîneur des Celtics Brad Stevens a confié que ses joueurs célèbreraient leur victoire devant la retransmission du SuperBowl, qui oppose dimanche les New England Patriots aux Philadelphia Eagles. «On voulait terminer le match pour pouvoir regarder le SuperBowl», a expliqué Stevens.

Dans les autres rencontres, Milwaukee s'est défait de Brooklyn 109 à 94 malgré la blessure à la cheville droite de leur vedette grecque Giannis Antetokounmpo dans le dernier quart-temps. «Si le score avait été plus serré, je serais revenu sur le terrain», a assuré l'ailier grec.

Grâce à ce succès, Milwaukee (29v-23d) remonte à la 5e place de la conférence Est. Malgré les 36 points de Russell Westbrook, Oklahoma City a enchaîné un quatrième revers de suite face aux Lakers de Los Angeles (108-104). Le Thunder (30v-24d) est 5e de la conférence Ouest, bien devant les Californiens, 11es (20v-31d). (afp/nxp)