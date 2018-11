Au cœur des Midterms, la NBA a porté la voix de la résistance

Le premier épisode de «Tais-toi et dribble», série documentaire produite par LeBron James sur l’histoire de l’activisme en NBA, a été diffusé samedi sur la chaîne Showtime. Ce projet n’avait pas encore de titre lorsque Laura Ingraham lâcha son injonction nauséabonde à l’antenne de Fox News. «Tais-toi et dribble.» Huit mois plus tard, l’insulte est donc devenue un film mais aussi le symbole d’un «réveil citoyen». La NBA ne veut plus se taire. Et elle l’a prouvé ces dernières semaines en assumant un rôle militant lors d’une campagne des élections de mi-mandat qui a poussé plus de 250 millions d’Américains vers les urnes mardi.

«Quelque chose a changé, validait Steve Kerr en fin de semaine dernière à Bleacher Report. Nos gars ont grandi: ils ont compris le pouvoir qu’ils exercent et se sentent soutenus dans leurs prises de parole par Adam Silver (le Commissioner – directeur général – de la NBA). Et puis Donald Trump a accéléré le processus. Il a tout fait exploser.» Le coach des Golden State Warriors sait de quoi il parle. Champion dans les années 1990 avec les Bulls de l’apolitique Michael Jordan, Steve Kerr continue de gagner. Mais il évolue dés­ormais au sein d’une ligue qui a libéré sa parole pour mieux faire écho aux luttes des glorieux anciens: Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar ou Oscar Robertson.

«La parole s’est libérée mais j’ai aussi le sentiment qu’on l’entend mieux aujourd’hui, précise Boris Vejdovsky, professeur de littérature américaine à l’UNIL. Les voix qui s’élèvent sur les questions raciales, sexuelles ou climatiques, la société s’est longtemps arrangée pour qu’elles fassent le moins de bruit possible.» Relayé par les médias sociaux, le discours a ensuite nourri des actes. Ainsi cet été, Kevin Durant et DeMarcus Cousins ont installé des bureaux d’inscription aux listes électorales dans leurs stages d’avant-saison. Chris Paul s’est lié à Michelle Obama et sa campagne «When We All Vote» et le tee-shirt «I am a voter» a fait un tabac tout l’automne. Autant d’actions de terrain amplifiées par les saillies des deux leaders d’opinion: Steve Kerr et Gregg Popovich.

Opposant historique et inspiré de Donald Trump, le coach mythique des Spurs a ainsi apporté son soutien à Beto O’Rourke, candidat démocrate au poste de sénateur du Texas (face à Ted Cruz). «Pop» a d’abord porté une casquette – très vite imité par LeBron James – avant de détailler son engagement. «Je suis fatigué de tous ces mensonges, ces divisions, cet alarmisme, ces appâts identitaires. Quand je vois les méthodes utilisées par Monsieur Cruz pour se faire élire, j’ai peur. Tout tourne autour de sa personne alors qu’il devrait être question du bien public. Beto est l’exact contraire, il défend la justice, nos institutions.»

Deux mille kilomètres à l’ouest, Steve Kerr a applaudi, proposant même via Twitter un ticket O’Rourke-Popovich pour la présidentielle 2020. Puis, le 29 octobre, le coach des Warriors livra ce message sans équivoque suite à la fusillade de Pittsburgh: «Nous sommes un pays brisé, plus rien ne nous choque, plus rien ne nous surprend. Il est temps de se dresser contre tout ça. J’implore tout le monde d’aller voter le 6 novembre. Chacun a un thème qui lui est cher. Moi ce sont les armes à feu (ndlr: son père a été assassiné en 1984). Personne ne devrait posséder une arme de guerre semi-automatique dans ce pays. Nous nous assassinons jour après jour.»

Derrière ses «tribuns du banc», la NBA s’impose comme la caisse de résonance d’une opposition crédible car apaisée. «Quand je regarde Donald Trump, je rejette 99,9% de ce qu’il exprime, détaille Doc Rivers, le coach des Clippers dans «Sports Illustrated». Il est la personne qui a fait le plus de mal aux relations ethniques dans ce pays. Mais rien ne sert de l’attaquer. Car la confrontation le renforce. En ce sens, l’implication de LeBron James est exemplaire. Il ne parle pas de Donald Trump. Mais il construit le récit d’une résistance et pousse les gens à s’impliquer.»

Jusqu’où? Un joueur a répondu d’une manière inattendue à cette question. Victor Oladipo, l’arrière All-Star des Indiana Pacers, est en effet monté sur scène pour tenir un discours de soutien au sénateur démocrate de son État, Joe Donelly. Son compagnon de harangue ce soir-là: l’ancien vice-président Joe Biden. «Ces sportifs qui s’engagent ont un réel poids politique auprès des catégories d’âge et ethniques qui n’ont pas l’habitude de voter, analyse Boris Vejdovsky. Ils parlent parce qu’ils savent qu’on les écoutera. Des Colin Kaepernick, il y en a toujours eu. Mais on les faisait taire.» Enfin audibles, les voix de Victor Oladipo et des cadors de la NBA auront-elles porté leurs fruits dans les urnes? La réponse était attendue dans la nuit.

