Andrej Stimac: «J’ai hâte que le débat commence»

Signe qu’il a, de son empreinte, marqué l’histoire des Lions de Genève, son maillot No 20 a été retiré à tout jamais de l’enceinte du Pommier. Un honneur rare pour un joueur de seulement 38 ans, mais un honneur qui dit beaucoup de la trace qu’a laissée Andrej Stimac dans la (jeune) légende du club. Homme merveilleux, leader dans toutes les situations, le Croate a marqué les esprits et propulsé le club dans une autre dimension, en lui permettant de décrocher ses premiers titres. «Je n’oublie rien de tout cela, ce sont des moments qui demeureront gravés pour toujours en moi», sourit-il aujourd’hui. Ne subsistent effectivement de ses trois saisons passées au Grand-Saconnex que de belles émotions…

Guidé par la passion

Mais ce samedi après-midi, «Stimke» revient sur les traces de celles-ci dans la peau de l’adversaire. Ses baskets raccrochées après un dernier tour de piste au KK Kravner, le géant de Rijeka s’est reconverti dans le coaching pour saisir le poste de coach-assistant de Fribourg Olympic, rival qui déboule à 17 h au Pommier pour une explosive demi-finale de Coupe de Suisse.

Si le costume semblait taillé pour l’ancien joueur, cette mue n’allait pourtant pas de soi, à ses yeux. «Honnêtement, je n’avais pas vraiment pensé à exercer ce métier, reconnaît-il. Sauf que la passion me guide toujours. Le basket est ce que je connais le mieux. Quitte à devenir entraîneur, autant le faire maintenant, au moment où je suis encore en pleine dynamique.»

À Genève, j’étais venu apporter mon expérience, avec l’envie d’instaurer un véritable état d’esprit, de solidifier un groupe.

Toujours dans le coup, Andrej Stimac n’a pas modifié son approche du jeu sous prétexte qu’il dirige des hommes. Il est resté le même, leader dans l’âme, et s’appuie toujours sur les mêmes valeurs que lorsqu’il suait sous les paniers. «Je suis fidèle au joueur que j’étais, confirme-t-il. À Genève, j’étais venu apporter mon expérience, avec l’envie d’instaurer un véritable état d’esprit, de solidifier un groupe. J’ai toujours voulu montrer l’exemple. Et il n’y a pas besoin de gueuler pour cela. Il suffit de donner le maximum. J’étais ainsi très exigeant avec moi-même, car c’était le seul moyen de pousser les autres à l’être également. J’essaie donc de reproduire tout cela à Fribourg.»

Dans son cœur

Et il faut croire que la recette est la bonne, puisque sous ses ordres et ceux du coach principal Petar Aleksic, «FO» a bouclé la phase préliminaire en tête du championnat. Devant les Lions, justement. Nul doute donc que ce samedi, puis peut-être en play-off, les deux formations seront appelées à livrer de formidables batailles, de celles qui animent la flamme du Croate. «J’ai déjà hâte que le débat de ce samedi commence, s’enthousiasme ce dernier. D’une part car revenir à Genève reste quelque chose de très fort pour moi, mais aussi car cette rencontre sera très intense. Ce sont des détails qui décideront de son issue. Les Lions vont peut-être sortir de nouveaux schémas, nous aussi. Et ce sera serré. À mon sens, ce sont ceux qui garderont leur lucidité jusqu’au bout qui passeront l’épaule.»

Bien qu’une partie de son cœur soit restée au Pommier, Andrej Stimac espère pouvoir prendre le train de la finale, tant il sait les émotions que procure la Coupe. Il n’a d’ailleurs rien oublié de celle conquise avec Genève – à, et contre Fribourg! – en 2014. «Cela fait partie des images que je garde précieusement au fond de moi, souffle-t-il. Avec mes partenaires, nous avions effectué un magnifique chemin pour décrocher tous ces titres. Nous avions grandi tous ensemble pour finir par être soudés comme jamais. Nos plus beaux combats, nous les avions livrés main dans la main, avec courage. C’était superbe.»

Superbe. Comme pourrait l’être le choc de cet après-midi. Durant lequel d’autres joueurs devront tenter de marquer de leur empreinte l’histoire des Lions de Genève.

(TDG)