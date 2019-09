Adnan Chuck et les Lions sont prêts à défier Olympic

Ce n’est peut-être pas le trophée le plus prestigieux, mais dans la vitrine des Lions de Genève, la Supercoupe trône en bonne place. La poussière n’a pas encore eu le temps d’en ternir le lustre. Et pour cause, le club du Pommier s’est adjugé les deux dernières éditions. En 2017 contre Monthey et en 2018 contre Lugano. «C’est une belle distinction, se flatte le président Fattal. Elle lance bien la saison.»

Ce samedi (20 h), à Yverdon, réussir la passe de trois aurait donc valeur d’exploit, mais moins pour une question mathématique qu’en raison de l’identité de l’adversaire. Terrasser Fribourg Olympic, l’ogre du basket helvétique, sur lequel les Lions se cassent les crocs depuis deux saisons, voici la mission qui attend l’équipe genevoise et son nouveau coach, Adnan Chuck. Serein et déterminé, le Suédois en accepte la gageure. «J’ai beaucoup de respect pour Olympic. J’ai vu ses matches européens, c’est un club qui s’est donné les moyens de ses ambitions. Pour rivaliser avec lui, il n’y a pas de miracle, il faudra se montrer à la hauteur.»

Le défi est de taille mais Adnan Chuck n’est pas homme à se défiler. Derrière sa figure un peu austère se cachent un battant et un fin psychologue. Au-delà des stratégies sophistiquées, sa philosophie de jeu est simple. «Chaque joueur doit se dédier à l’équipe», affirme le successeur de Vedran Bosnic. Durant son premier mois de fonction, c’est ce mot d’ordre qu’il a martelé. «Mon premier challenge, c’était de construire une nouvelle équipe, de créer une bonne osmose entre des joueurs venus d’horizons différents. C’est un long chantier qui demandera encore du temps. Mais les gars sont réceptifs et ils ont bien bossé. On est sur la bonne voie.»

Adnan Chuck ne fait pas trop cas des matches amicaux, un baromètre plutôt fluctuant. Après deux solides victoires contre Karlsruhe, les Lions viennent ainsi de subir une correction face à Fos-sur-Mer. Rien de grave, juste la mayonnaise qu’il faut encore touiller. «Bien sûr qu’on est prêts, quelle question», s’exclame Arnaud Cotture au sortir d’une causerie avec son nouveau coach.

Au Pommier, après quatre semaines de bagne à l’entraînement – acceptées sans rechigner! – tout le monde est excité à l’idée de se mettre dans le bain à Yverdon. C’est un peu moins le cas pour Olympic, qui aurait voulu, comme l’an passé, se dérober pour mieux préparer son premier déplacement européen, mardi à Bratislava. Mais Swiss Basket a dit niet.