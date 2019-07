Avec son champion du monde, la pétanque cartonne à Plainpalais

Battre les Luxembourgeois de Riganelli Esch – les autres équipes étaient largement inférieures – lors du tournoi qualificatif de l’EuroCup organisé sur trois jours sur la plaine de Plainpalais (réfection du boulodrome de la Queue d’Arve oblige), tel était l’objectif de la Pétanque Genevoise. Vainqueurs 17-14 lors d’un affrontement haletant de six heures (!), avec un ultime succès décisif (13-11) de la doublette de Maïky Molinas, les Genevois pourront éviter les gros bras avant le dernier carré du tour final, à la fin novembre à Saint-Yrieix (Charente)…

Réussite sur le plan sportif, cette manifestation d’un budget de 50 000 francs – qui a nécessité de faire les fonds de tiroirs – l’a également été quant à son organisation. Délégué de la Confédération européenne, Simon Fernandez ne tarissait pas d’éloges: «C’est formidable! On est ébahi de voir les conditions proposées ici par le président Marcellin Dayer et son équipe de la Genevoise!» Du coup, le Français aurait volontiers attribué l’organisation du tour final à la Suisse pour cinq ans dès 2022…

Existence bouleversée

La présence de Maïky Molinas, devenu champion du monde de tête-à-tête début mai, a bien sûr offert une visibilité inusitée à l’événement. Le jeune paysagiste (indépendant) de Sciez ne cache pas que sa consécration inattendue a bouleversé son existence: «Mon statut, mon destin même, a changé. Le regard des autres n’est plus le même, on attend quelque chose de moi. Je dois confirmer, c’est une épreuve à passer», explique celui qui a dû s’habituer à donner des autographes et à faire des selfies…

À 23 ans seulement, le jeune homme, qui estime avoir «remis sur les rails une pétanque suisse qui renaît de ses cendres», assume toutefois sa situation avec une bluffante assurance. Celle-là même qui lui a permis de décrocher ce fabuleux titre mondial. «Cela se bouscule dans ma tête, mais j’arrive à gérer», dit-il. Sollicité de toutes parts, il s’est déjà rendu pour un tournoi à Londres, avec hébergement en palace! La saison estivale terminée, il honorera d’autres invitations, à New York, en Thaïlande et en République tchèque. Ou encore en France, pour des événements VIP avec des stars de la télé!

Si sa victoire ne lui a rien rapporté directement, Maïky Molinas a bénéficié de contributions financières de la Fédération suisse et de son club, qui l’a nommé samedi membre d’honneur! Il a par ailleurs été approché par une marque de montres. «Les choses bougent tout doucement. J’espère que mon titre permettra de promouvoir notre sport et d’obtenir plus d’argent pour la pétanque. On le mérite!» estime-t-il. Les Mondiaux de Lausanne l’an prochain, où il portera «avec fierté» son maillot de champion du monde, pourraient y aider…