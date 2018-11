À la peine, Chênois réussit une belle «remontada»

Le filet se prête bien à la métaphore. En volley-ball, on le compare volontiers au fil du rasoir ou à la corde raide. C’est ici que se noue souvent le destin d’une partie. Mené 15-21 dans le troisième set, Chênois a bien failli y laisser ses illusions. Mais comment stopper l’infernal Strahinga Brzakovic et son bras gauche catapulte? Ou Kevin Saar, ce swinger vif comme un sabre d’abordage? Longtemps, le colosse serbe et le capitaine estonien de Lucerne ont fait des misères à Chênois. «Franchement, si on avait perdu ce set-là, je ne crois pas qu’on s’en serait remis», avoue Quentin Zeller.

Oui, malmenée en réception et souvent impuissante au bloc, l’équipe genevoise a été à deux doigts de perdre pied. Il lui a fallu du cran, un zeste de réussite et un coup de poker pour renverser une situation aussi compromise. Une vraie gageure! «Les gars se sont bien battus, ils n’ont rien lâché, applaudit Charly Carreño. En face, il y avait deux joueurs au-dessus du lot. On savait qu’ils seraient très difficiles à contrer.»

Pour s’en sortir, Chênois a pu compter sur ses tauliers – Babic fidèle à lui-même, Zeller en pleine bourre, Micko le ratisseur et Ruca en renard du filet. Mais aussi sur son dynamisme collectif, renforcé par sa courte campagne européenne. «Notre élimination n’a pas sapé notre moral, bien au contraire. On était certes un peu fatigués, mais on a su profiter d’un souffle d’euphorie pour tenir le coup», confie Zeller. L’étudiant en informatique parle en connaissance. Malgré des examens à répétition et de courtes nuits, il retrouve le niveau qui fut le sien cet été sous le maillot de l’équipe nationale.

Si Chênois a fini par l’emporter sans dommage, il le doit aussi à son banc et au bon usage qu’en a fait Charly Carreño. Les entrées de Théo Viron (pour suppléer le jeune Denis Abramov, en baisse de régime) et du capitaine Stepan Abramov, très performant au service, on a agi comme un coup de fouet salutaire. «Ils n’ont pas cassé la baraque mais ils ont apporté une précieuse énergie. C’est ce qui a permis à l’équipe de rester dans le match», analyse le coach espagnol. Il faut dire aussi que Lucerne, branché sur courant alternatif, a fini par se saborder en craquant dans l’ultime set, qu’il menait encore 12-14.

Pour prix de cette «remontada» victorieuse, les joueurs chênois ont droit depuis dimanche à trois jours de congé. Cela permettra à Quentin Zeller de redoubler d’efforts dans ses études…

(TDG)