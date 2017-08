Yverdon organise son tournoi des six nations

C’est un petit miracle qui se produit chaque année à la même époque. Yverdon parvient à réunir quelques-unes des meilleures équipes d’Europe, le temps d’un week-end. Et pourtant, la Suisse romande existe à peine dans le monde du handball. Un anonymat inexplicable vu la proximité de notre région avec la France, multiple championne du monde. Sans parler du fort intérêt outre-Sarine.

Belle distribution

Qu’importe! Grâce au carnet d’adresses du manager et technicien yverdonnois Zoltan Majeri, la salle des Isles accueillera, samedi et dimanche, sept formations de 1re division, lors d’un tournoi international. La Lovats Cup (du nom d’un sponsor) permettra également à Yverdon (1re ligue) de participer à cet événement qui mettra en lice Wacker Thoune (champion de Suisse 2013 et détenteur de la Coupe de Suisse), GC (21 fois champion de Suisse), Atomix Haacht (Belgique), Viljandi (Estonie), Tirol (Autriche), Merano (Italie) et Käerjeng (Luxembourg).

«Ce sport est à la fois spectaculaire, physique et propose des phases de jeu rapides, assure le président du comité d’organisation, Michaël Hottinger. Nous voulons offrir à nos juniors la possibilité d’assister à du «vrai» handball. Le public verra à l’œuvre plusieurs styles de jeu, que ce soit celui des pays de l’Est, du Nord ou d’Italie. Certains sont plus techniques, d’autres plus physiques. En plus, notre première équipe aura l’occasion de se mesurer avec des formations professionnelles, qui jouent toutes en Coupe d’Europe.»

Spectacle garanti

Ce tournoi qui devrait attirer un millier de spectateurs, joue la carte de la convivialité et du savoir-faire. «Nous pouvons compter sur l’engagement de personnes qui nous soutiennent, notamment au niveau de l’hôtellerie, de la restauration et du transport, précise Yves Pfister, président de l’US Yverdon. Sans eux, il n’y aurait pas de tournoi.» Grâce au soutien de ses partenaires et surtout à une gestion intelligente de ses ressources, la Lovats Cup, dont le budget s’élève à 40'000 francs, vit depuis ses débuts dans les chiffres noirs.

«A titre comparatif, un tournoi en Macédoine offre 12'000 euros au vainqueur, explique Zoltan Majeri. Chez nous, les participants paient leur transport, leur logement et leurs frais de restauration. En revanche, ils apprécient de pouvoir disputer quatre matches de haut niveau en deux jours, dans un environnement qui leur permet de se préparer dans les meilleures conditions. A ce titre, notre manifestation n’est pas un tournoi de gala, mais bien une compétition de préparation. Toutes les équipes que nous accueillons commenceront leur championnat dans une semaine. Les joueurs voudront gagner leur place au sein de leur formation respective. Il y aura donc de la concurrence et le spectacle sera garanti.» Les amateurs de handball sont avertis. (TDG)