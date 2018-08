Wilson face à l’homme le plus rapide de l’année

Tout frais auréolé de sa médaille de bronze européenne sur 200m, Alex Wilson ne manquera sous aucun prétexte le meeting de Diamond League du Weltklasse, qui se tiendra le jeudi 30 août dans le stade du Letzigrund à Zurich. Et le Bâlois recordman de Suisse (27 ans) aura fort à faire pour briller sur le 200m. Pour fêter les 90 ans d’une compétition née en 1928, les organisateurs ont en effet à nouveau fait le maximum pour attirer les grands noms de l’athlétisme actuel. C’est ainsi que Wilson se retrouvera opposé à l’Américain Noah Lyles, l’homme le plus rapide de l’année sur 200m (19’’65 à Monaco), qui visera un deuxième trophée de diamant sur la distance, à l’âge de 21 ans seulement. Le champion du monde et d’Europe, le Turc Ramil Guliyev, sera aussi de la partie.

Le Weltklasse se réjouit également d’accueillir un plateau de stars de premier ordre pour le concours de lancer du poids. Tomas Walsh (NZL), Ryan Crouser, Darren Hill, Ryan Whiting (tous USA), Darlan Romani (BRA), Michal Haratyk (POL), David Storl (GER) et Tomas Stanek (CZE), pesant ensemble plusieurs titres et médailles olympiques, mondiaux et européens, sont tous annoncés présents dans l’enceinte zurichoise.

Côté suisse, on tentera également de se faire une place dans la lumière sur la piste du «Letzi». Outre Wilson, les noms d’Angelica Moser (perche), Géraldine Ruckstuhl (javelot), Benjamin Gföhler (longueur), Mujinga Kambundji (100m), Lea Sprunger (400m haies) et Selina Büchel (800m) ont déjà été confirmés.

Le Weltklasse fête 90 ans d'existence depuis le premier meeting international tenu au Letzigrund en 1928. Pour fêter ça, les organisateurs ont puisé dans leurs archives pour ressortir quelques «moments magiques» vécus sur le tartan zurichois au fil des années. A découvrir dans les vidéos ci-dessous.

(nxp)