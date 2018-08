Wanders quitte Berlin la tête haute

Quatre jours après un 10 000 m qui l’avait laissé sur sa faim, plombé par la chaleur et dépité malgré un 7e rang honorable, Julien Wanders est sorti la tête haute de son 5000 m.

Débordé par plus fort et plus jeune que lui - le prodige norvégien de 17 ans Jakob Ingerbrigtsen, déjà titré la veille sur 1500 m! - le Genevois s’est classé 8e de l’épreuve au terme d’une course pugnace et bien plus aboutie. «Cette fois, j’ai joué ma carte et j’ai osé prendre des risques», analysait-il.

La passivité n’est pas dans la nature de Julien Wanders. C’est en retrouvant son esprit téméraire qu’il s’est remis en piste, stimulé sans doute aussi par la fraîcheur de la température. Après 3 km, selon un plan prémédité, il s’est permis le luxe de secouer un peloton qui pourtant ne lambinait pas.

«J’ai mis une cartouche. J’aurais même voulu tourner plus vite qu’en 62 secondes au tour. Seulement, je me suis refréné, il faut savoir se montrer réaliste. Je ne voulais pas griller mes chances.»

En définitive, le recordman suisse du semi-marathon ne concède qu’un regret. Son manque de réactivité dans la bousculade qui a déclenché l’emballage final, à 600 mètres du but. «Je n’ose pas encore assez m’imposer dans ce genre de situation. J’aurais dû jouer des coudes et c’est moi qui me fait éjecter! Ça m’a fait perdre de l’énergie et le contact avec la tête de la course. Ma foi, c’est le métier qui rentre.» (nxp)