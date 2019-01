Vivement les play-off!

Vexé de ne pas être mentionné dans la course au meilleur joueur de la saison, le vainqueur sortant du trophée de MVP qu'est James Harden continue de diffuser son message sur les parquets NBA. Depuis un mois, «The Beard» ne touche plus terre. Vendredi, il a enchaîné un 5e match de suite à plus de 40 unités sur le parquet du double champion en titre, les Golden State Warriors.

Privés de Chris Paul et Eric Gordon pour ce deuxième remake de la dernière finale de conférence Ouest, les Rockets savaient que leur soirée allait être compliquée. Menés 70-53 à la pause, puis de vingt longueurs en troisième quart-temps, les Texans sont revenus dans la partie à grand coup de paniers derrière l'arc de leur maître à jouer. Intenable, James Harden a d'abord envoyé les siens en prolongation. Avant d'offrir la victoire à sa formation sur son dixième panier à 3 points de la soirée!

Grâce au «triple-double» monstrueux de sa superstar (44 points 10 rebonds 15 assists), Houston repart de l'Oracle Arena avec un deuxième succès (135-134) sur les Warriors cette saison. La franchise peut aussi dire merci à Clint Capela, qui a égalé son record en carrière (29 points) avec 21 rebonds! Un match de mammouth pour le Genevois.

