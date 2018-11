Un champion olympique viré d'un tournoi pour ivresse!

Le champion olympique canadien de curling Ryan Fry a été, parmi un groupe de plusieurs compétiteurs, exclu d'un tournoi au Canada parce qu'il était dans un «état d'ébriété avancé», selon la presse lundi.

Selon différents médias, Fry, médaille d'or avec le Canada aux Jeux Olympiques 2014 à Sotchi, ainsi que Jamie Koe, DJ Kidby et Chris Schille, ont été renvoyés d'un tournoi à Red Deer pour «comportement antisportif».

«Ils sont arrivés pour faire du curling mais ils étaient complètement saouls, cassaient des balais, transpiraient, et avaient un comportement à ce point inacceptable que personne n'osait les regarder ni les écouter, c'en était juste assez», a déclaré Wade Thurber, le manager du tournoi, à la télévision canadienne.

«Le comité a eu raison»

«Il y a eu des dégâts dans les vestiaires, et d'autres équipes se sont plaintes, a-t-il ajouté. Aussi avons-nous décidé à la fin de la journée d'arrêter les frais.»

Dans l'intervalle, Fry avait présenté ses excuses pour son attitude «irrespectueuse et déplacée».

«Le comité (d'organisation) a eu raison de nous exclure de la compétition, a-t-il déclaré dans un communiqué. «Je me suis permis de perdre le contrôle (de moi-même) et d'offenser des personnes par mes actes. Je souhaite plus que tout m'excuser auprès de chacun individuellement». (AFP/nxp)