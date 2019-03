Un GP de Formule E à Genève?

Pascal Derron, fondateur et CEO de «Swiss E-Prix Operations SA», la société qui détient le droit d’organiser une manche du championnat de Formule E dans notre pays, a officialisé ce dimanche la piste genevoise, à l’horizon 2021.

«Nous étudions actuellement avec la ville et le canton différents tracés possibles. Métropole économique de Suisse romande et siège de multiples organisations internationales, Genève serait un lieu idéal pour une course de Formule E en Suisse, en 2021», explique Pascal Derron.

Le premier GP de Suisse de Formule E avait connu un succès retentissant à Zurich l’an dernier; cette année (le 22 juin), c’est Berne qui accueillera cette discipline dans laquelle brillent le Vaudois Sébastien Buemi et le Genevois Edoardo Mortara.

L’an dernier, sur les bords du lac de Zürich, une délégation genevoise comprenant notamment l’organisateur Daniel Perroud, avait rencontré pour la première fois les promoteurs de la série. (nxp)