Trump conspué lors d'un combat de MMA

Le président américain Donald Trump a été hué samedi par les spectateurs d'une soirée de combats d'arts martiaux mixtes (MMA) à New York, six jours après les sifflets récoltés dans un stade de base-ball.

L'entrée de Donald Trump dans le Madison Square Garden peu avant 22h00 (05h00 dimanche en Suisse) a provoqué une réprobation plus bruyante que les quelques applaudissements et encouragements. La venue du chef de l'État dans sa ville natale avait également suscité une manifestation de quelques dizaines de personnes à l'extérieur de la mythique salle new-yorkaise.

And that's what #UFC244 sounds like when Trump shows up.



He got booed.



Just like the #WorldSeries.



Now, all he's got to do is an NFL game and NBA game and he can round out his tour of disapproval.pic.twitter.com/0PJJUOF8rX