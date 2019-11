Transat: la troisième place s'éloigne pour Gautier et Koster

On approche de l'épilogue dans la catégorie Class40 de la Transat Jacques-Vabre. Ian Lipinski et Adrien Hardy («Crédit Mutuel») ont ainsi coupé la ligne d'arrivée en vainqueurs tôt ce jeudi matin, peut avant 6 heures (heure suisse), après une traversée de l'Atlantique qui aura duré 17 jours 16 heures 21 minutes et 23 secondes.

Derrière Lipinski et Hardy, la deuxième place se jouera entre Fabien Delahaye et Sam Goodchild d'une part (2es à 50km du but, au pointage de 10h), Aymeric Chappellier et Pierre Leboucher de l'autre (3es, 62km derrière).

«Banque du Léman», le bateau du Genevois Valentin Gautier et du Zurichois Simon Koster, avait encore le podium en vue dans la nuit. Mais il s'est fait dépasser par «Crosscall Chamonix Mont-Blanc», de Louis Duc et Aurélien Ducroz. Désormais cinquième, l'équipage genevo-zurichois compte seulement 12 kilomètres de retard sur le quatrième, mais près de 140 kilomètres de débours sur le troisième.

