Thomas Lüthi sur le podium à Barcelone

Deuxième sur la ligne de départ, Thomas Lüthi (Kalex) a confirmé en course. Le pilote bernois, qui a par moments occupé la tête, n'a cependant pas pu suivre le rythme imposé par l'Espagnol Marc Marquez (Kalex). Il a cependant réussi à résister au retour d'un autre Espagnol, Jorge Navarro (Speed Up), pour terminer ce Grand Prix de Catalogne de Moto2 à la deuxième place.

Au final, Marquez s'est imposé avec une avance de 1''989 sur Lüthi et de 2''532 sur Navarro. Marquez a ainsi gagné sa troisième course de suite (au Mans, à Mugello et à Barcelone).

«J'aurais évidemment bien voulu m'imposer, a lâché Thomas Lüthi sitôt après la course. Mais Alex était trop rapide aujourd'hui. J'ai donc préféré assurer la deuxième place.» Ce qu'il a donc réussi à faire, même si Lorenzo, qui grappillait régulièrement du temps dans les derniers tours, a fini dans son sillage. Quant à Dominique Aegerter, l'autre Suisse engagé sur le circuit catalan, il a terminé à la 16e place, à un peu plus de trois secondes de la quinzième.

Lüthi ajoutait: «Dans l'optique du championnat du monde, cette deuxième place me permet de réaliser une belle opération aujourd'hui.» En effet, le leader du championnat, l'Italien Lorenzo Baldassari, a chuté à Barcelone. Alex Marquez et Thomas Lüthi, ses poursuivants immédiats avant la course, lui sont donc passés devant au classement.

Alex Marquez mène désormais le bal avec 111 points. Il précède Lüthi (104), Navarro (89) et Baldassari (88).

(nxp)