Sylvain Chuard se fait une place chez les «bad boys»

Sylvain Chuard assume son admiration pour ceux qu’il appelle les bad boys du sprint. «Pour moi, le sprinter c’est un chien en cage, un mec qui en veut, prêt à tout casser quand il est sur la ligne de départ, raconte l’athlète de La Sarraz. Les sprinters d’aujourd’hui qui se mettent à danser devant la caméra, ce n’est pas trop mon truc. Ça ne représente pas ma vision. C’est Usain Bolt qui a apporté ça, mais je n’aime pas. Le sprint, ça doit rester un sport de bonshommes.» Voilà qui est dit.

Employé de commerce au greffe municipal de Cossonay, Sylvain Chuard est pourtant un jeune homme réservé et poli. Des aspects de sa personnalité qu’il essaie de gommer lorsqu’il chausse ses souliers à pointes. «En compétition, j’ai la hargne et ne lâche rien, mais je doute aussi beaucoup et me laisse assez facilement intimider», avoue-t-il.

Son apparence calme cache donc un sprinter bouillonnant, un athlète aux qualités indéniables, qui a raflé pas moins de 14 titres de champion national jeunesse ces huit dernières années. «En Suisse, mon modèle, c’est Pascal Mancini, lâche Sylvain Chuard. C’est en le voyant à la télévision que j’ai eu envie de me donner à fond dans ce sport. Sur le plan international, je suis un grand fan de Justin Gatlin. Je sais bien que tous deux ont un passé sulfureux (ndlr: 8 ans de suspension pour dopage au total pour Gatlin, 2 ans pour Mancini, plus 7 mois pour des propos jugés déplacés sur les réseaux sociaux), mais ça m’est égal. J’aime ce qu’ils incarnent: ils me font vibrer. C’est fou, mais ces dernières années j’ai eu l’occasion de courir contre Mancini; voir ses modèles se transformer en adversaires, c’est une chance incroyable.»

Formé à la FSG La Sarraz

Formé depuis ses 10 ans dans le club local de la FSG La Sarraz, Sylvain Chuard a rejoint le Lausanne-Sport en 2012. Il y a progressé sous les ordres de Pierre-André Bettex, puis de son entraîneur actuel, Stéphane Diriwaechter. «Pour rien au monde je ne changerais d’entraîneur, sourit-il. Stéphane, c’est la personne à qui je dois le plus mes succès sportifs. Avec peut-être ma maman, qui me soutient depuis toujours et vient me voir à chacune de mes compétitions.»

Des proches qui doivent composer avec un athlète au caractère bien trempé. «À l’entraînement, ce n’est pas toujours facile, concède Sylvain Chuard. Je pense être persévérant et à l’écoute, mais je suis aussi têtu et impatient. Quand ça ne va pas comme je veux, je me frustre vite et je le fais savoir. Soit en arrêtant de courir, ou alors en criant un bon coup ou encore en shootant dans le matériel.»

Demi-finaliste européen

Ancien homme à battre chez les jeunes, le Sarrazin est en train de se faire une place dans l’élite nationale et d’affûter ses premières armes à l’international. Après avoir atteint en 2015 la finale de l’Euro U20, le sprinter vaudois s’est qualifié cet hiver pour le premier grand championnat international élite de sa carrière, les Européens indoors de Glasgow. Une compétition lors de laquelle il s’est hissé en demi-finales du 60 m. «C’était inespéré, sans doute mon plus grand succès à ce jour.»

Sur le plan chronométrique, il a coupé la ligne du 100 m plus vite que jamais cet été à Bulle, soit après 10’’45. «Ce chrono représente beaucoup pour moi, avoue-t-il. D’abord parce que c’est mieux que le record de mon entraîneur, ensuite parce que c’est un record du club. C’est fou de se dire que depuis la fondation du Lausanne-Sport, en 1904, personne n’a couru aussi vite.» Ce dernier samedi, à Berne, le jeune Vaudois a bouclé son 100 m en 10’’61; sa centième course sous les 11 secondes.

Rêve de relais olympique

Ces dernières années, Sylvain Chuard a été intégré dans les cadres de l’équipe nationale de 4 x 100 m. «Je me suis installé dans le top 5 suisse. Le but est maintenant d’arriver dans le top 3 et de m’assurer une place de titulaire dans l’équipe.» Le relais représente sa meilleure chance de participer aux Jeux olympiques de Tokyo, l’an prochain. «En individuel, je sais que ce sera impossible. Mais avec l’équipe, si tout le monde est sur la même longueur d’onde, on peut y arriver. Cela dit, que ça marche ou pas pour les Jeux, courir pour la Suisse c’est de toute façon énorme. Pour moi, c’est un rêve d’enfant. Ça veut aussi dire qu’on fait partie du gratin; il y a six mecs qui courent vite en Suisse et je figure parmi eux.»

Sylvain Chuard a encore deux grands rendez-vous en 2019: les championnats suisses fin août à Bâle, où il visera un premier podium élite outdoor, puis les Jeux mondiaux militaires en octobre en Chine.