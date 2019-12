Spindrift 2 c'est déjà terminé

«Yann Guichard, skipper de Spindrift 2, a pris la décision de faire demi-tour et de mettre fin à la tentative de record sur le Trophée Jules Verne en cours», a informé l'équipe par communiqué mercredi soir. Ce choix survient à la suite d'une casse de safran (gouvernail) et donc «d’une grosse perte de contrôle du bateau, laquelle aura nécessité l’intervention de deux marins sur la barre pour redresser la situation. Ce décrochage du safran a créé une avarie sur le système de barre qui rend impossible la conduite normale du bateau. Tous les marins sont sains et saufs. Néanmoins l’état de Spindrift 2 ne permet pas d’aborder la suite du tour du monde dans des conditions normales et sécuritaires de navigation.»

BREAKING NEWS: Spindrift 2 is forced to abandon the #JulesVerneTrophy record attempt following a major rudder problem. https://t.co/l6T1zDGc7y pic.twitter.com/kxxciWj7uX — Spindrift racing (@spindriftracing) December 4, 2019

Le multicoque géant de Dona Bertarelli et Yann Guichard avait pris la mer mardi soir pour ce qui devait être sa quatrième tentative de battre le record du tour du monde à la voile. Mais l'aventure a donc tourné court rapidement avec ce quatrième échec après celles de 2015 (bouclée en 47 jours) et 2018 (démâtage juste avant le départ) et 2019 (abandon dans l’océan Indien).

Spindrift 2 espérait battre le temps de 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes; une performance canon signée Francis Joyon avec «Idec Sport» (et notamment Bernard Stamm à bord) en janvier 2017.

#Spindrift 2’s rudder issue is now resolved! @YannGuichard and his crew will be back on standby early next week, awaiting a favorable weather window to set sail on their third #JulesVerneTrophy #record attempt. #TJV #record #multihull pic.twitter.com/muNLqkpnVl — Spindrift racing (@spindriftracing) November 22, 2019

Yann Guichard et ses 11 équipiers s'étaient élancés sans Dona Bertarelli, contrairement à la campagne de 2015 où la navigatrice lémanique était devenue la femme la plus rapide autour du monde à la voile (47 jours 10 heures et 59 minutes) . L'équipage faisait route au ralenti vers La Trinité-sur-mer après avoir constaté les dégâts.

