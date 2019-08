Sofia Meakin et Eline Rol se sont senti pousser des ailes

Elles se souviendront longtemps de cette course parfaite sous une chaleur de plomb, avec ce thermomètre qui flirtait avec les 36 degrés Celsius. C’était le dimanche 28 juillet, à Sarasota, sur la côte ouest de la Floride, à une heure de route de la ville de Tampa. Sofia Meakin (21 ans, Club d’aviron Vésenaz) et Eline Rol (19 ans, Société nautique de Genève) ont été couronnées championnes du monde chez les moins de 23 ans en deux de couple poids léger. «C’était tout simplement magique», s’illumine Sofia Meakin, qui a ainsi frappé son premier grand coup au niveau mondial. Sa coéquipière avait déjà été sacrée championne du monde chez les juniors en 2017 et d’Europe M23 en skiff poids léger en 2018 à Brest (Biélorussie).

«La forme de notre vie»

«Nous visions une médaille, mais au cours des deux dernières semaines nous nous sommes rendu compte que nous pouvions aller jusqu’au bout et remporter le titre, explique Sofia Meakin. Les entraînements s’étaient très bien passés, nous nous étions très bien acclimatées à la Floride et nous sentions surtout que nous tenions la forme de notre vie.»

Les deux Genevoises, qui font équipe depuis deux ans, se complètent à merveille: Eline Rol, à l’arrière, joue le rôle de tour de contrôle, gérant et adaptant le plan de course en fonction des circonstances. Son aînée, plus grande et plus puissante, donne le rythme et imprime la cadence à l’avant de l’embarcation. En finale, les deux Genevoises n’ont laissé aucune chance à leurs concurrentes. Un départ canon leur a offert une avance d’une embarcation après seulement 250 mètres de course, puis leur final a été tout en maîtrise.

Objectif: les Jeux de Tokyo

«Avec Eline, nous avons toujours un plan A et un plan B avant une course. Lors de cette finale, notre priorité était de prendre la tête dès le début puis de gérer la course. Après vingt coups de rame, nous savions déjà que nous n’aurions pas besoin d’activer le plan B», rigole Sofia Meakin, de retour en Suisse tandis que sa coéquipière s’est octroyée quelques jours de vacances bien mérités en Floride.

Sofia Meakin s’est déjà remise à l’ouvrage depuis mercredi au centre national d’aviron à Sarnen, à quelques encablures de Lucerne. Elle rejoindra une autre rameuse, la Zurichoise Pascale Walker. L’objectif? Mettre la main sur un billet pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 en deux de couple poids lourd. La compétition qualificative aura lieu à Linz, en Autriche, à la fin du mois d’août, et les onze meilleures équipes s’envoleront pour le Japon l’an prochain. «Ce sera très compliqué de décrocher un billet pour les Jeux, mais on va tenter le coup. L’avantage en passant du double léger au lourd, c’est que je peux me remettre à manger», plaisante Sofia Meakin.

L’étudiante à l’École hôtelière de Lausanne, qui avait laissé tomber l’aviron durant six mois en 2017 pour prendre un congé sabbatique en Australie, a connu une progression fulgurante. Au lendemain de son titre mondial, elle n’oublie pas celui qui a relancé sa carrière sportive: Arnaud Bertsch, entraîneur du Lausanne-Sport Aviron depuis 1997. Pour des raisons pratiques liées à ses études, Sofia Meakin rame en effet régulièrement au club de la capitale olympique. «Arnaud s’est tellement investi pour m’aider. C’est grâce à lui si j’ai obtenu de si bons résultats», souligne-t-elle. Un hommage qui vaut de l’or.

