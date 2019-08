Six titans, un seul roi: lequel?

Matthias Glarner

Photo: Keystone

Le détenteur du titre. Il y a deux ans, alors qu’il participe à une séance photos pour un partenaire, il grimpe sur le toit d’une télécabine – il y travaille – et tombe de plusieurs mètres. Sa participation à la «Fédérale 2019» tient déjà du miracle.

Pirmin Reichmuth

Photo: Keystone

Deviendra-t-il le deuxième roi de Suisse centrale après Harry Knüsel, en 1986? Il est au sommet de son art. Reste à savoir comment l’enfant de Zoug résistera nerveusement à l’immense pression que son public ne va pas manquer d’exercer.

Remo Käser

Photo: Keystone

Son père, Adrian, a été couronné roi en 1989. Il a tout pour lui succéder. Problème: il est le préféré des journaux de boulevard et en fait parfois un peu trop. À un point tel que certains, en Suisse alémanique, le surnomment: «Glanz & Gloria Remo».

Christian Stucki

Photo: Keystone

Le titan parmi les titans, le plus lourd de tous, mais d’une agilité étonnante. Il est le lutteur le plus populaire du pays, le «Roi de cœur». Sera-t-il roi de la fête? À 34 ans, sa condition physique est-elle encore suffisante? En 2013, il avait perdu le combat final et, dans l’histoire de la Fête, aucun roi n’a été couronné après avoir connu telle désillusion.

Christian Schuler

Photo: Keystone

Le plus routinier des représentants de la Suisse centrale. Lors de la dernière Fête fédérale, il n’avait perdu aucun combat. Mais il a 32 ans et, dans l’histoire, un seul athlète a été couronné à plus de 30 ans, Matthias Glarner, en 2016.

Samuel Giger

Photo: Keystone

Le grandissime favori. Il y a trois ans, il n’a perdu aucun combat (un nul) et a obtenu la deuxième place. Il est devenu physiquement plus fort et son bagage technique est plus varié que jamais. Intelligent, plutôt décontracté, il est le seul de nos titans à n’avoir pas encore signé de contrats publicitaires. Pour quelle raison? «Je veux d’abord aller chercher un titre!»