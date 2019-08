Six blessés par la foudre à l'US Championship

Au moins six spectateurs ont été blessés samedi après que la foudre a frappé des arbres lors de l'US PGA Tour Championship de golf, entrainant l'interruption du tournoi, qui ne reprendra pas avant dimanche.

Multiple people were sent to a local hospital after suffering injuries from a lightning strike at East Lake. https://t.co/JUG6w6w4GL

Selon une déclaration du PGA, quatre supporters ont été blessés après que deux éclairs ont frappé des arbres près du 16e trou du East Lake Golf Club d'Atlanta, déversant des débris sur les personnes autour. Ces quatre spectateurs ainsi que deux autres personnes ont été soignées sur place avant d'être hospitalisées.

Six fans were injured Saturday when two lightning strikes hit a pine tree near the 16th tee at East Lake Golf Club. @RexHoggardGC with more: https://t.co/FDog84Smpm pic.twitter.com/yi9jad5TmG

«Les dernières informations dont nous disposons indiquent que leurs blessures ne sont pas de nature à mettre leur vie en danger», a précisé le PGA Tour dans un communiqué. Le tournoi reprendra dimanche à 8H00 heure locale (12H00 GMT).

WATCH...This is why you take thunderstorms seriously!



Scary situation as a t-storm developed near the East Lake Golf Club in Atlanta, GA. Golf players, as well as spectators, were seeking shelter. 4 people were reported being treated due to the lightning strike. #gawx #arwx pic.twitter.com/GQHCx2mqfG