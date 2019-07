Shane Lowry remporte le British Open

Seul en tête samedi soir avec quatre coups d'avance sur Tommy Fleetwood, Shane Lowry a rendu une dernière carte de 72 pour un total de 269 (15 sous le par) et six coups d'avance sur l'Anglais. L'Américain Brooks Koepka, No 1 mondial, est 4e (-6) alors que l'Italien Francesco Molinari, couronné l'an passé, a effectué une belle remontée pour terminer 11e (-3). Tiger Woods et Rory McIlroy ont été éliminés au «cut» vendredi.