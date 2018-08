Schlumpf a pris des risques pour s'offrir l'argent

Nouvelle médaille pour l'athlétisme suisse! La Zurichoise Fabienne Schlumpf a remporté la médaille d'argent du 3000 m steeple aux Championnats d'Europe.

Elle a mené un train rapide pendant toute la course avant de céder face à l’irrésistible accélération de la vainqueur Allemande Gesa-Felicitas Krause. La troisième place est revenue à la Norvégienne Karoline Grovdal. Deuxième en 9'22''29, Schlumpf s'est approchée tout près de son record personnel établi à Oslo en 2017 (9'21''65).

«C'est ma première médaille internationale. J'ai essayé de garder la même tactique qu'à la première course et ça a bien marché», s'est félicitée au micro de la RTS celle qui a mené la course jusqu'aux 200 derniers mètres.

(nxp)