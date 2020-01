Sarah Atcho a été opérée du ménisque

Gros coup dur pour Sarah Atcho. La sprinteuse s’est déchiré le ménisque lundi dernier en camp de préparation en Afrique du Sud. «Nous étions arrivés sur place la veille, explique la Vaudoise par téléphone. Mon genou a cédé dès la première séance, sur l’une de mes premières foulées. Ce qui me fait le plus rager, c’est qu’il n’y a pas eu de choc ou de faux mouvement. C’est un geste que je fais des centaines de fois par entraînement. Mais cette fois, mon ménisque a lâché.»

Deux mois d'absence

Après sa blessure, tout s’est enchaîné rapidement pour la sprinteuse. De retour en Suisse jeudi dernier, elle a reçu un diagnostic officiel le lendemain. Elle a été opérée ce lundi à Lausanne, et la durée de son indisponibilité sera d'environ deux mois.

«Cette absence va avoir un gros impact sur ma préparation, reconnaît Sarah Atcho. Cela sera difficile de rattraper ce retard par la suite.» Une chose est certaine, la saison en salle de la Lausannoise est d’ores et déjà terminée.

Mais la Lausannoise n'a pas perdu le moral, à témoin le post qu'elle a publié à la mi-journée sur son compte Instagram: «L'opération s'est bien déroulée, un grand chirurgien a fixé mon ménisque et je commencerai ma réhabilitation aussitôt que possible («ASAPPPPP»), écrit-elle. Cela ira, j'ai une grande équipe autour de moi et je suis plus motivée que jamais. Tokyo est juste au coin de la rue et je ne manquerais cela pour rien au monde. Merci pour tous les messages, vous êtes des amouuuurs.»

En pleine année olympique

En cette année olympique, cette blessure sérieuse tombe à un bien mauvais moment pour celle qui rêve d’une médaille avec le relais 4 x 100 mètres suisse. Élu équipe suisse de l’année, le quatuor avait décroché la quatrième place des Mondiaux de Doha en octobre dernier (avec un nouveau record national en 42’’18). Il n’avait manqué que huit centièmes pour décrocher le bronze.

