Rory McIlroy: «C'est bon d'être de retour»

Huit ans après sa dernière apparition, Rory McIlroy est de retour à l'Omega European Masters. Principalement grâce à la refonte du circuit américain, dont la saison a pris fin dimanche avec le Tour Championship, finale remportée par le Nord-Irlandais (30 ans). Bonus de 15 millions de dollars compris.

Trois jours après sa 26e victoire en carrière, le No 2 mondial (4 titres du Grand Chelem, autant de Ryder Cups remportées) a évoqué mercredi en conférence de presse son rapport au Haut-Plateau valaisan et à son tournoi, qui débute jeudi.

Rory McIlroy, vous voilà de retour.

Oui. Et j’en suis très heureux! Quand je suis sorti de l’avion, lundi (ndlr: à Sion), et que j’ai respiré cet air frais, c’était vraiment bien. J’ai toujours apprécié cet endroit. J’y garde de bons souvenirs, notamment de ma première saison sur le circuit européen, en 2008 (ndlr: 2e place à Crans). Le parcours est fun, la station est géniale. Il y a plein de choses à voir, à faire, de supers restaurants. Non, honnêtement, c’est bon d’être de retour.

Vous évoquez 2008, où vous aviez été battu en play-off. Ressentez-vous un goût d’inachevé, ici, en tenant également compte de votre 7e place de 2009 et de votre 3e rang de 2011?

En 2008, en plus, j’avais un coup d’avance au départ du trou No 18 le dimanche… Disons que depuis ce jour-là, s’il y a bien un tournoi avec lequel j’ai un contentieux à régler, c’est celui-là.

Vous dites que vous appréciez cet endroit. Qu’est-ce qui vous plaît et qu’aimez-vous y faire?

Je suis tombé amoureux de cette région, des gens, de l’atmosphère qu’il y règne. Cette semaine, je suis ici avec ma femme et ses parents. Personnellement, j’ai un tournoi à préparer et à jouer, mais eux sont allés au glacier, à Zermatt… Sinon, le parcours est au milieu du village, on peut se rendre de l’hôtel au départ du trou No 1 à pied. Et puis, la station est tellement jolie. Je peux vous dire que le contraste avec ce que j’ai vécu ces dernières semaines aux Etats-Unis est saisissant. Ça me fait du bien.

Vous avez remporté le Tour Championship et les play-off de la FedEx Cup (finales du circuit américain) dimanche à Atlanta. Puis vous avez débarqué lundi en Valais, où vous serez en lice dès jeudi. Serez-vous compétitif?

J’espère. Je le crois. Le risque de décompression existe. Mardi, j’étais très fatigué. Mais ça va déjà mieux aujourd’hui (ndlr: mercredi). Je joue bien, en ce moment. A moi de tout faire pour que mon énergie soit à un niveau optimal dès jeudi. Le fait que je me sente bien à Crans-Montana peut aider. Mais c’est sûr que ce que je viens de faire, ce n’est pas la meilleure des préparations. Songez un peu aux 24 heures que j’ai vécues entre dimanche matin à Atlanta et lundi matin ici. Il a fallu terminer le troisième tour du Tour Championship, qui avait été interrompu la veille en raison de l’orage. Puis jouer le quatrième tour. Puis prendre l’avion. Et je me suis réveillé à Sion... C’est fou. J’ai compris pourquoi je ne fais pas tout le temps ça.